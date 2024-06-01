作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

前總統川普 被控支付封口費給成人片影星兼導演「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）一案，紐約州 陪審團5月30日判決34項重罪指控全數成立。儘管丹尼爾斯在她跟川普的公開較量從未感到膽怯，但自從她在封口費成了主要角色，讓川普成為第一位淪為重罪犯的前總統後，就沒再說過一句話。

根據前幾年的新聞，丹尼爾斯稱她跟川普在2006年發生了親密關係，這段露水姻緣一直持續到隔年。川普的律師柯恩（Michael Cohen）在2016年大選投票前幾天跟她簽下一份「封口協議」，不得對外談論起次事；川普因此事被曼哈頓檢方指控偽造商務紀錄以秘密支付封口費。

法新社報導，本姓柯立福德（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯上網跟川普互罵多年，包括川普入主白宮 的4年總統任期後，突然發現自己才是握有權力的人。包括她稱之為2006年一段一夜情的生動描述，丹尼爾斯的證詞對檢方陳述十分關鍵；起訴案件必須表明，川普害怕兩人過往有了任何外洩，將毀了當年的總統選戰。

然而，在川普被判有罪之後，不同於身敗名裂的柯恩急著上媒體受訪，丹尼爾斯一反常態保持了沉默。她的先生布雷德（Barrett Blade）告訴CNN，「她仍在消化」，又暗示她的緘默可能還有更多因素，「您知道，所有MAGA（讓美國再度偉大）白癡將會來追殺她」。

法新社指出，美國嚴重分裂，這種擔憂可能不是在牽強附會。丹尼爾斯的律師布魯斯特（Clark Brewster）接受ABC新聞地方台訪問時證實，她前往法院時正穿著防彈背心，並在談到丹尼爾斯面對的氛圍時指出，「如此惡毒和有威脅性，所以我認為，從只是恐懼某人可能做點什麼的立場…真的是恐懼」。

主播詢問，這種顧慮是否緊隨著川普有罪判決之後加劇時，布魯斯特答稱「這是符合邏輯的結論」。

布雷德則告訴CNN，儘管感情上的損失，丹尼爾斯還是覺得「有點證明…她在說真相」，並指她並未試圖在此案當庭面對川普，官司落幕則是一種解脫，「她肩膀上的重擔減輕了」。

不過，丹尼爾斯的壓力還沒結束。布雷德表示，「接下來發生的事情，在她的肩膀之上帶來另一種負擔」。他說，「我們日復一日承受」。