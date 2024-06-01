我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

婚姻真的出狀況？ 珍妮佛洛佩茲臨時取消巡演

圖利廠商謀私利 海軍前軍令副部長柏克被捕

中央社華盛頓31日綜合外電報導
退役海軍上將柏克。(翻攝美國政府官網)
退役海軍上將柏克。(翻攝美國政府官網)

曾任美國海軍軍令副部長及海軍歐、非洲司令的退役上將柏克31日因涉貪被捕。他被控2021年以獨家合約圖利特定廠商，換取退役後年薪50萬美元轉任及認股權。

華盛頓郵報指出，現年62歲的退役海軍上將柏克（Robert P. Burke）恐成為第2位因服役期間涉及聯邦犯行遭定罪的海軍將官。檢方將5頁起訴書送交華盛頓的聯邦地方法院，31日將他逮捕。

與柏克一同被捕者還包括位於紐約的科技服務公司Next Jump兩名共同創辦人，分別是現年50歲的金榮徹（Yongchul Kim,音譯）與47歲的梅森傑（Meghan Messenger）。

3名被告涉犯行、收賄與共謀賄賂，最重可判刑20年；柏克還另涉謀取私利及隱匿重要犯罪事實等，最重可判30年。

柏克的律師表示，他的當事人否認所有控罪，願上法院爭取清白。

Next Jump公司將美國海軍列為客戶，並於社群媒體上宣布柏克於2022年10月進入公司任職，時間點與起訴書內相關描述吻合。

聯邦檢察官葛瑞夫茲（Matthew M. Graves）說：「如同起訴書所載，柏克將軍利用職權與上將地位謀取私利。上將與公司執行長都不能自外於法律，而政府高官與企業高層涉貪時，情況尤為窘迫。」

在2022年退役前，柏克督導美國海軍於歐、非洲的任務，他2019年6月到2020年6月擔任海軍軍令副部長，這個職位是美國海軍第二把交椅。

軍旅生平敘事顯示柏克是位訓練有素的電機工程師與潛艦人員，服役期間在世界各地擔任過許多職務。起訴書稱案發時他負責海軍人力、人事和教育訓練等業務。

柏克被控2021年12月責成下屬授予Next Jump公司一紙35萬5000美元合約，用於訓練他麾下義大利、西班牙的美國海軍人員。柏克還曾向另一名高階將領推薦Next Jump公司，但最終未獲採納。

柏克另被控向美國海軍不實陳述，隱匿他居間圖利業者的角色，謊稱與對方洽談退役後轉職的時間是在業者取得合約好幾個月後，兩者之間沒有對價。

起訴書稱柏克2022年10月以年薪50萬美元及10萬股認股權赴A公司任職。雖然起訴書沒寫公司名稱，但Next Jump在2022年10月於推特（Twitter）宣布柏克成為公司高級合夥人。

在柏克之前，第一位因服役期間涉及聯邦犯罪遭定罪的美國海軍將官是退役少將吉爾波（Robert Gilbeau），2017年遭判刑1年半。吉爾波被控說謊，隱匿他圖利馬來西亞富商佛朗西斯（Leonard Francis），讓美軍艦艇泊靠後者經營的港口。

義大利 社群媒體 華盛頓郵報

上一則

前第一夫人蜜雪兒母親辭世 享壽86歲

延伸閱讀

男星涉嫌刺傷前女友後逃亡 在美墨邊境被捕

男星涉嫌刺傷前女友後逃亡 在美墨邊境被捕
動機不明 台軍方證實解放軍登陸艇日前闖金門限制水域

動機不明 台軍方證實解放軍登陸艇日前闖金門限制水域
佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕

佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕
孫安佐又被捕 泰國呼麻擅民宅露下體 被捕畫面曝光

孫安佐又被捕 泰國呼麻擅民宅露下體 被捕畫面曝光

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸

女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸