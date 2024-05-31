佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕

美服培酮(左)與米索前列醇(右)都可以用於墮胎。(美聯社)

麻州 男子卡瓦達（Robert Kawada）暗給女友墮胎 藥導致流產，28日在法院拒不認罪，法官下令，繳納10萬元保釋金之前，續予收押。

密朵賽克斯（Middlesex）地區檢察官辦事處說，卡瓦達自稱給女友的藥，是要幫她懷孕的維他命丸和補鈣、鐵等營養的藥丸，可是受害人吃了藥--其中包括米索前列醇（misoprostol）--反而流產。

米索前列醇是搭配美服培酮（mifepristone）的墮胎藥，大連鎖藥店今年開始上市，但要有醫師處方才能購買。靠藥物墮胎，占美國總墮胎次數的一半以上。

檢方說，卡瓦達給女友這類藥物的目的，是要終止她的懷孕，結果她在這個月流產。水鎮（Watertown）警察局員警於24日逮捕他。

檢警調查後，以「毒害、用危險武器攻擊懷孕的人、攻擊同居人或家人」等罪名起訴他。

檢警發布聯合聲明，說地檢署及市警局仍持續偵辦本案。

被告預定7月23日再度出庭，陳述犯案理由或動機。

根據全國藥 物資料彙編，米索前列醇是婦產科醫生為多種症狀及目的，包括藥物墮胎，所開具的處方藥，和美服培酮搭配服用，可終止懷孕前三分之一期間內的妊娠。