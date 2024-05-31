我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發死亡威脅…紐約男打上萬通電話 騷擾國會議員

川普狂轟司法被操縱 拜登：魯莽、危險、不負責任

佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕

記者張聲肇／即時報導
美服培酮(左)與米索前列醇(右)都可以用於墮胎。(美聯社)
美服培酮(左)與米索前列醇(右)都可以用於墮胎。(美聯社)

麻州男子卡瓦達（Robert Kawada）暗給女友墮胎藥導致流產，28日在法院拒不認罪，法官下令，繳納10萬元保釋金之前，續予收押。

密朵賽克斯（Middlesex）地區檢察官辦事處說，卡瓦達自稱給女友的藥，是要幫她懷孕的維他命丸和補鈣、鐵等營養的藥丸，可是受害人吃了藥--其中包括米索前列醇（misoprostol）--反而流產。

米索前列醇是搭配美服培酮（mifepristone）的墮胎藥，大連鎖藥店今年開始上市，但要有醫師處方才能購買。靠藥物墮胎，占美國總墮胎次數的一半以上。

檢方說，卡瓦達給女友這類藥物的目的，是要終止她的懷孕，結果她在這個月流產。水鎮（Watertown）警察局員警於24日逮捕他。

檢警調查後，以「毒害、用危險武器攻擊懷孕的人、攻擊同居人或家人」等罪名起訴他。

檢警發布聯合聲明，說地檢署及市警局仍持續偵辦本案。

被告預定7月23日再度出庭，陳述犯案理由或動機。

根據全國藥物資料彙編，米索前列醇是婦產科醫生為多種症狀及目的，包括藥物墮胎，所開具的處方藥，和美服培酮搭配服用，可終止懷孕前三分之一期間內的妊娠。

墮胎 麻州 國藥

上一則

奇蹟…華州青年摔入峽谷 墜400呎僅受輕傷

下一則

美中防長會談 談台海也談建立危機溝通

延伸閱讀

孫安佐又被捕 泰國呼麻擅民宅露下體 被捕畫面曝光

孫安佐又被捕 泰國呼麻擅民宅露下體 被捕畫面曝光
全國第一州 路州簽法案 2墮胎藥列危險管制

全國第一州 路州簽法案 2墮胎藥列危險管制
禁墮胎州 每月約8000人靠郵寄獲墮胎藥

禁墮胎州 每月約8000人靠郵寄獲墮胎藥
與邱澤婚2年多 許瑋甯老被問懷孕…脫口「發條還沒上緊」

與邱澤婚2年多 許瑋甯老被問懷孕…脫口「發條還沒上緊」

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸

女兒力挺 川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸