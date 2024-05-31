奇蹟…華州青年摔入峽谷 墜400呎僅受輕傷

示意圖。(取自123RF)

國殤日(Memorial Day)周末的25日，華盛頓州 一名19歲青年從400呎高的峽谷摔落谷底，所幸救難人員及時救援，青年大難不死，堪稱奇蹟。

根據WWL-TV報導，該名青年在一座峽谷鋼橋下方行走時，不慎摔落400呎的峽谷，梅森郡(Mason County)警方獲報後，趕到現場救援，消防隊長韋蘭德(Matthew Welander)表示：「我們把他綁在安全帶上，然後再一路把他拉上來。」

韋蘭德表示，許多人冒險走下峽谷鐵橋：「青年當時沿著一條很多人走過的沖刷小徑，已經走成一條路，但其實不是路、是一條小徑，因為太陡，結果一路滑落谷底。」

所幸該名青年只受輕傷，堪稱奇蹟，韋蘭德直言：「他非常的幸運。」並表示該地區以陡峭峽谷聞名，而且奪走多條人命，他說：「其實非常危險。」

其實有關單位已在峽谷鋼橋旁邊標示警告寫道：「警告！鋼橋周圍區域濕滑、陡峭並不安全，也不適合探險。」不過仍無法阻止好奇民眾前來冒險，韋蘭德無奈表示：「大家跑到橋下閒逛，自以為很安全，然後失足滑倒、摔倒，大家來這裡真的很蠢。」

韋蘭德透露25日救援行動之所以順利進行，是因為累積豐富的經驗，他說：「我們有很多把遺體拖上來的經驗，大概是20比1的比例。」換言之，每救回一條人命，就有20人不幸喪命。

救援行動不僅浪費資源，還會危害救難人員安全，梅森郡員警里普 (Tim Ripp)表示，2020年8月為將峽谷底部的遺體拉上來時差點喪命：「有巨石落下，擊中另一位警員臉部，害他從懸崖邊摔下去，我為了抓住他而受傷。」並補充道：「我的脊椎嚴重受傷，花了18個月時間復健，我的手臂還一度失去知覺。」

因此里普極力呼籲：「不要走出步道，根據我的經驗，我要告訴大家，你所愛的親友會感激你沒有走出步路。」