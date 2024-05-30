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紐時：就讀營利大學申請的私人學貸也有機會獲得免除

記者顏伶如／即時報導
私人學貸機構Navient。路透
私人學貸機構Navient。路透

為了就讀營利大學(for-profit colleges)而申請聯邦學貸的100多萬名借款人，由於遭到學校詐騙而獲得政府豁免學貸，但為了就讀營利大學而申請私人學貸的借款人卻一直沒有獲得相同待遇，直到現在。紐約時報30日報導，私人學貸機構Navient推出計畫卻未公開宣布，允許借款人申請學貸免除，某些借款人申請通過後在網路論壇及群組欣喜分享。

34歲婦人丹妮爾‧梅納德(Danielle Maynard)當年為了就讀現已永久關閉的麻州新英格蘭藝術學院(New England Institute of Art)，同時申請聯邦學貸與私人學貸，其中3萬8000元聯邦學貸由於聯合訴訟和解而獲豁免，但十多年來每個月仍為私人學貸償還700元給Navient。日前梅納德接到Navient通知，將近4萬元私人學貸已獲免除。

報導指出，總部位於德拉瓦州威明頓(Wilmington)的Navient，從來不曾公布梅納德申請核准的學貸免除方案。不少借款人在社群媒體抱怨連連指出，向Navient索取免除學貸的申請表遇到困難重重。Navient發言人回覆紐時記者採訪時則說：「借款人隨時可以跟我們接洽，我們有律師可以提供協助。」

紐約時報報導，非營利組織「掠奪型學貸計畫」(Project on Predatory Student Lending)決定挺身而出協助借款人，30日公布了Navient的私人學貸免除申請表以及申請說明，提供給遭到營利大學詐騙的學貸借款人參考。

「掠奪型學貸計畫」主任艾琳‧康納爾(Eileen Connor)說：「我們想要打造公平的競爭環境，讓民眾知道訊息，而不是讓消息被當成秘密。」

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與另外八名聯邦參議員上個月發函Navient，對學貸免除計畫提出諸多疑點。報導指出，Navient雖有回信，卻未正面回答參議員的詢問。

名稱為「學校不當行為免除」(school misconduct discharge)的Navient新計畫，類似聯邦政府的「借款人償還保護」(borrower defense to repayment)計畫，在借款人遭到學校嚴重誤導的情況下，允許聯邦學貸獲得免除。

學貸 參議員 麻州

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