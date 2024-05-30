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司法部：涉嫌製造散播惡意軟體 中國公民星國落網

中央社新加坡30日綜合外電報導
司法部表示，涉嫌製造並使用惡意軟體的一名中國公民，已在一場打擊惡意軟體的跨國行動中被捕。(美聯社)
司法部表示，涉嫌製造並使用惡意軟體的一名中國公民，已在一場打擊惡意軟體的跨國行動中被捕。(美聯社)

司法部表示，涉嫌製造並使用惡意軟體的一名中國公民，已在一場打擊惡意軟體的跨國行動中被捕。這些軟體常用於網攻、大規模詐騙以及兒童剝削。

新加坡海峽時報今天報導，35歲中國男性公民王雲鶴（Wang Yunhe，音譯）本月24日在新加坡落網。

在王嫌落網前，去年8月有10名具有多重國籍的中國公民遭控涉嫌在新加坡洗錢，金額超過20億美元。

司法部29日發布聲明說，王嫌和其他不具名的嫌疑人涉嫌「製造並散播惡意軟體，企圖破壞和蒐集全球數百萬名Windows電腦用戶的網絡」。

司法部表示，這起由執法單位率領的跨部門行動由美國、新加坡、泰國及德國主導。

司法部表示，從2018年到2022年7月間，王嫌出售被盜用的代理IP位址，賺進價值9900萬美元的加密貨幣或法定貨幣。

司法部說，網路犯罪者購買被盜用之IP位址的存取權限，之後繞過金融詐欺偵測系統，竊取「金融機構、信用卡發卡機構及聯邦借貸計畫多達數以十億計美元」。

司法部指出，網路犯罪者利用56萬份被盜用的美國IP位址詐領聯邦失業救濟金，使政府蒙受逾59億美元損失。

聲明表示，「王嫌利用非法所得在美國、聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）、中國、新加坡、泰國以及阿聯置產」。

根據聲明，王嫌的資產和財產包含多部跑車、10多個國內外銀行帳戶、20多個加密貨幣錢包、名錶以及遍布數國的21筆不動產。

司法部 新加坡 貨幣

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