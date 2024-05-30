走訪以色列在砲彈寫「消滅他們」 前南卡州長海理挨批

前駐聯合國大使海理，在參訪以色列北部與黎巴嫩交界附近一處地點時，被拍到在1枚以色列砲彈上寫下「消滅他們」的字眼，引發人權團體抨擊。(截取自前以色列駐聯合國大使達諾X)

在美國共和黨總統候選人提名初選中不敵前總統川普 的前駐聯合國 大使、前南卡羅來納州州長海理，在參訪以色列 北部與黎巴嫩交界附近一處地點時，被拍到在1枚以色列砲彈上寫下「消滅他們」的字眼，引發人權團體抨擊。

法新社報導，以色列國會議員、前以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）昨天在社群媒體X上傳這張照片。達諾當時陪伴海理（Nikki Haley）。

達諾貼文中寫道：「『消滅他們』，這是吾友前大使海理所寫。」在他上傳的照片中，可以看到海理蹲下身子以紫色馬克筆在砲彈上寫字。

海理曾任川普政府時期的駐聯合國大使，立場強硬，她的任期和達諾重疊。

52歲的海理在黨內初選慘敗後3月宣布退選。海理上周表示，她的那一票將投給川普。

川普已排除邀請海理當副手，搭檔角逐2024總統大選，但她是2028年潛在總統參選人。

以色列周末期間攻擊加薩走廊城市拉法（Rafah）難民營，造成慘重傷亡，白宮28日表示，美國總統拜登（Joe Biden）不打算改變對以色列的政策，但不會對巴勒斯坦平民的困境「視若無睹」。

路透社報導，海理在以色列砲彈寫下「消滅他們」字眼的行徑，遭到人權團體抨擊。

國際特赦組織（Amnesty International）今天發表聲明指出：「衝突不容作秀，衝突有其原則。平民必須受到保護。」

以色列對加薩邊境城市拉法3周來的攻勢，在26日空襲拉法西區的難民營，引發大火，造成至少45人喪生後，引發全球領袖譴責。

前人權觀察（Human Rights Watch）執行董事羅思（Kenneth Roth）晚間在社群平台貼文說：「為什麼不寫下我贊同以色列的戰爭罪行。」

海理今天在X發文說，「以色列必須採取一切必要措施保護人民，免遭禍害」，並表示以色列正在對抗美國的「敵人」。

路透社未能立即聯繫上海理，請她對此發表評論。