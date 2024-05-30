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走訪以色列在砲彈寫「消滅他們」 前南卡州長海理挨批

中央社華盛頓29日綜合外電報
前駐聯合國大使海理，在參訪以色列北部與黎巴嫩交界附近一處地點時，被拍到在1枚以色列砲彈上寫下「消滅他們」的字眼，引發人權團體抨擊。(截取自前以色列駐聯合國大使達諾X)
前駐聯合國大使海理，在參訪以色列北部與黎巴嫩交界附近一處地點時，被拍到在1枚以色列砲彈上寫下「消滅他們」的字眼，引發人權團體抨擊。(截取自前以色列駐聯合國大使達諾X)

在美國共和黨總統候選人提名初選中不敵前總統川普的前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海理，在參訪以色列北部與黎巴嫩交界附近一處地點時，被拍到在1枚以色列砲彈上寫下「消滅他們」的字眼，引發人權團體抨擊。

法新社報導，以色列國會議員、前以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）昨天在社群媒體X上傳這張照片。達諾當時陪伴海理（Nikki Haley）。

達諾貼文中寫道：「『消滅他們』，這是吾友前大使海理所寫。」在他上傳的照片中，可以看到海理蹲下身子以紫色馬克筆在砲彈上寫字。

海理曾任川普政府時期的駐聯合國大使，立場強硬，她的任期和達諾重疊。

52歲的海理在黨內初選慘敗後3月宣布退選。海理上周表示，她的那一票將投給川普。

川普已排除邀請海理當副手，搭檔角逐2024總統大選，但她是2028年潛在總統參選人。

以色列周末期間攻擊加薩走廊城市拉法（Rafah）難民營，造成慘重傷亡，白宮28日表示，美國總統拜登（Joe Biden）不打算改變對以色列的政策，但不會對巴勒斯坦平民的困境「視若無睹」。

路透社報導，海理在以色列砲彈寫下「消滅他們」字眼的行徑，遭到人權團體抨擊。

國際特赦組織（Amnesty International）今天發表聲明指出：「衝突不容作秀，衝突有其原則。平民必須受到保護。」

以色列對加薩邊境城市拉法3周來的攻勢，在26日空襲拉法西區的難民營，引發大火，造成至少45人喪生後，引發全球領袖譴責。

前人權觀察（Human Rights Watch）執行董事羅思（Kenneth Roth）晚間在社群平台貼文說：「為什麼不寫下我贊同以色列的戰爭罪行。」

海理今天在X發文說，「以色列必須採取一切必要措施保護人民，免遭禍害」，並表示以色列正在對抗美國的「敵人」。

路透社未能立即聯繫上海理，請她對此發表評論。

以色列 川普 聯合國

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