我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建

紐約幽靈槍工廠藏公寓 公然在中央公園試槍拍片

拜登：若連任成功 將任命進步派大法官

記者顏伶如／即時報導
拜登總統在費城吉拉德學院說，如果他連任，將任命進步派大法官。(歐新社)
拜登總統在費城吉拉德學院說，如果他連任，將任命進步派大法官。(歐新社)

拜登總統29日在費城吉拉德學院(Girard College)舉行的造勢活動上說，下屆總統將有機會任命一、兩位最高法院大法官，如果贏得連任選舉則將任命進步派大法官。

「國會山莊報」(The Hill)分析，拜登競選團隊希望透過這場活動爭取非洲裔選民，拜登在造勢大會上發表談話也充滿爭取非洲軼社區支持的用意，包括承諾如果連任成功將任命進步派大法官。

拜登在演說中表示，前總統川普任命的大法官已經削減投票權、推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)、重挫平權措施等。他向台下觀眾說道：「我們要讓這些繼續發生嗎？不能，我們真的不能。」

上個月有輿論聲浪主張，身為最資深自由派大法官的薩多馬友(Sonia Sotomayor)應該趁著民主黨依然掌理白宮且擁有參議院多數席次之際主動申請退休，好讓拜登總統任命自由派大法官接棒人選。

某些自由派倡議人士及名嘴紛紛指出，自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的前例絕對要避免重演。

金斯柏在前總統歐巴馬任內拒絕退休，到了前總統川普任內2020年以87歲高壽病逝，川普迅速提名聯邦法院法官巴瑞特( Amy Coney Barrett)進入最高法院，趕在2020年大選之前完成任命。不過，某些民主黨參議員則說，薩多馬友面臨要求退休的呼籲，令人感到匪夷所思。薩多馬友下個月將屆滿70歲。

最高法院目前有六位保守派大法官，三位自由派大法官。 75歲的保守派大法官湯馬斯(Clarence Thomas)是年紀最大的大法官，其次為74歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。

新聞周刊(Newsweek)分析，如果拜登在11月大選連任成功，將有機會任命大法官申請退休的遞補人選，拜登任命的大法官未來數十年將發揮影響。川普則說，如果再次執政將任命更多保守派大法官。

川普去年在一場活動上說，執政期間完成三名保守派大法官任命，「他們非常重要」。他說，或許有機會再任命三名或四名大法官。

大法官 拜登 川普

上一則

創校323年 耶魯大學任命首位女校長

延伸閱讀

拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建

拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建
TikTok曾提案改善 拜登政府不理 堅持「強迫出售」

TikTok曾提案改善 拜登政府不理 堅持「強迫出售」
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」
「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫

「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41

超人氣

更多 >
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
機艙後座女子不停敲打螢幕 男做一事網讚「完美復仇 」

機艙後座女子不停敲打螢幕 男做一事網讚「完美復仇 」
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣