全球在職時間最長空姐逝世 享年88歲 服務乘客近70年

全球就職時間最長空服員貝蒂納許本月去世，享年88歲，服務旅客將近70年。圖拍攝於2014年。(美聯社)

全球在職時間最長的空姐貝蒂·納許本月去世，享年88歲，她生前在美國航空任職將近70載。

美國航空(American Airlines)在過去這個周末於臉書 公布了納許(Bette Nash)過世的消息，在帖文中寫到，「貝蒂在美國航空以及在航空業都是一名傳奇，激勵了一代又一代的空服員。高飛吧，貝蒂，我們會想妳。」

金氏世界紀錄顯示，納許在1935年12月31日出生，21歲就成為了一名空服員，給當年的東方航空 (Eastern Airlines)供職，派駐華府 。後來，美國航空收購了東方航空的許多航線，納許也轉為受雇美國航空。在2022年1月，納許成為了世界上在職時間最久的空服員。

2016年，在接受CNN訪問時，納許講述自己對這份工作的熱情：「我第一次走進飛機就知道我想成為一名空服員——當時我16歲... 看見飛機師和空服員走過，我心想，『天啊』，這就是我想做的事。」納許大學畢業之後就申請並且得到了空服員的工作，在機艙貢獻了自己的一生。

根據ABC報導，納許於5月17日在安寧照護下離世，當時她被診斷出患有乳癌不久。根據美國航空公司發言人，她去世時仍然受雇於美國航空。