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魯比歐以退為進默默努力 爭取出任川普副手

記者顏伶如／即時報導
紐約時報報導，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)以鴨子划水之姿爭取出任川普競選搭擋。(路透)
紐約時報報導，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)以鴨子划水之姿爭取出任川普競選搭擋。(路透)

紐約時報報導，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)雖然沒到曼哈頓法院為前總統川普表達支持，不是川普造勢場合固定來賓，也不像其他共和黨人士頻頻造訪海湖莊園私人俱樂部(Mar-a-Lago)，卻以鴨子划水之姿爭取出任川普競選搭擋；魯比歐的低調策略有其道理，因為川普相當介意別人搶風頭。

2016年共和黨總統初選期間，魯比歐的身高、耳朵、言行舉止都曾遭到川普揶揄，魯比歐回擊但下場不妙，自從初選失利之後便審慎處理與川普之間的關係。報導指出，川普幕僚透露，魯比歐已經從憤憤不平的對手轉變為偶爾向川普獻策的政治顧問，如今更透過幕後運籌帷幄，積極爭取成為川普副手。

魯比歐身為古巴移民之子的家庭背景，能幫助川普吸引西語裔選民。魯比歐也有機會讓共和黨金主與原本支持前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)的中間派選民安心。2016年總統初選期間，海理曾為魯比歐背書。

川普幕僚及金主認為，川普自己已經官司纏身，在諸多副手人選當中，魯比歐具有較不會導致模糊焦點的好處。魯比歐與同為佛州人的川普選舉資深顧問威爾斯(Susie Wiles)關係良好，威爾斯在川普副手挑選過程中則扮演重要角色。

不過，兩名消息人士說，魯比歐以退為進的策略能否奏效仍是未知數，過於低調的態度讓川普一頭霧水而曾私下表示納悶，搞不懂魯比歐究竟想不想擔任副手。

另外，川普曾對幕僚說，魯比歐必須搬到別州才能克服法律層面的障礙：礙於憲法規定，來自同一州的居民可能無法搭擋角逐總統大選。

魯比歐從小在邁阿密附近成長，四名兒女有三名已上大學。川普2019年以佛州為居住地，在紐約、新澤西州都有住所。不過，消息人士說，川普對周邊人士透露，完全沒有更改地址的打算，因為遷出佛州將讓佛州選民失望；魯比歐則對身邊人士說，對於遷往他處並無問題。

前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)分析，川普將魯比歐列入最終決選名單，部份考量原因在於魯比歐擁有值得信賴的支持。她說，魯比歐募款能力強，熟悉外交政冊，上電視能夠侃侃而談，有助於鞏固川普在主要選民族群之間的領先，在川普治理國政時擔任得力夥伴，並且「從第一天開始，就準備好可以出任總統」。

川普 佛州 共和黨

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