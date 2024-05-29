史密森尼國家動物園官宣：2隻大熊貓年底前返華府

大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）

華府 史密森尼國家動物園 (The Smithsonian National Zoo)29日宣布，兩隻新的大熊貓「寶麗」(Bao Li)跟「青寶」(Qing Bao)，將在今年年底前從中國送抵華府國家動物園。消息傳出讓許多想念去年11月離開華府返回中國成都三隻熊貓大熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)的民眾非常開心。

「添添」、「美香」、「小奇蹟」是在去年11月6日搭乘FedEx熊貓專機離開美國，並於當天下午從杜勒斯國際機場出發飛往中國。

美聯社報導，三隻熊貓經過19 個小時的飛行抵達中國幾天後，中國可能將向美國派遣新熊貓的消息傳出，熊貓愛好者們稱熊貓為「中美兩國人民之間的友誼使者」。此前，中國國家主席習近平和美國總統拜登 舉行了一年來的首次面對面會晤。