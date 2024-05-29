我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月起入境中國查手機 中提3原則：不查普通人

史密森尼國家動物園官宣：2隻大熊貓年底前返華府

史密森尼國家動物園官宣：2隻大熊貓年底前返華府

特派員黃惠玲／即時報導
大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）
大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）

華府史密森尼國家動物園(The Smithsonian National Zoo)29日宣布，兩隻新的大熊貓「寶麗」(Bao Li)跟「青寶」(Qing Bao)，將在今年年底前從中國送抵華府國家動物園。消息傳出讓許多想念去年11月離開華府返回中國成都三隻熊貓大熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)的民眾非常開心。

「添添」、「美香」、「小奇蹟」是在去年11月6日搭乘FedEx熊貓專機離開美國，並於當天下午從杜勒斯國際機場出發飛往中國。

美聯社報導，三隻熊貓經過19 個小時的飛行抵達中國幾天後，中國可能將向美國派遣新熊貓的消息傳出，熊貓愛好者們稱熊貓為「中美兩國人民之間的友誼使者」。此前，中國國家主席習近平和美國總統拜登舉行了一年來的首次面對面會晤。

中國的熊貓計畫長期以來一直作為外交的一種途徑。近年來，中國向俄羅斯和卡達借出大熊貓，但因與美國的外交關係有些不穩定，中國已開始逐步從美國和歐洲的動物園撤回大貓熊。

華府國家動物園的三隻大熊貓去年11月返中。（國家動物園提供）
華府國家動物園的三隻大熊貓去年11月返中。（國家動物園提供）

動物園 華府 拜登

上一則

民主黨計畫 以1億手筆主打墮胎權議題 贏得眾議院多數

下一則

魯比歐以退為進默默努力 爭取出任川普副手

延伸閱讀

憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度

憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度
華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席

華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席
亞城動物園4隻熊貓 今秋將返中國 6/1起歡送活動

亞城動物園4隻熊貓 今秋將返中國 6/1起歡送活動
亞特蘭大動物園4熊貓 今秋將返回中國

亞特蘭大動物園4熊貓 今秋將返回中國

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35

超人氣

更多 >
四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」

當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光