史密森尼國家動物園官宣：2隻大熊貓年底前返華府
華府史密森尼國家動物園(The Smithsonian National Zoo)29日宣布，兩隻新的大熊貓「寶麗」(Bao Li)跟「青寶」(Qing Bao)，將在今年年底前從中國送抵華府國家動物園。消息傳出讓許多想念去年11月離開華府返回中國成都三隻熊貓大熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)的民眾非常開心。
「添添」、「美香」、「小奇蹟」是在去年11月6日搭乘FedEx熊貓專機離開美國，並於當天下午從杜勒斯國際機場出發飛往中國。
美聯社報導，三隻熊貓經過19 個小時的飛行抵達中國幾天後，中國可能將向美國派遣新熊貓的消息傳出，熊貓愛好者們稱熊貓為「中美兩國人民之間的友誼使者」。此前，中國國家主席習近平和美國總統拜登舉行了一年來的首次面對面會晤。
中國的熊貓計畫長期以來一直作為外交的一種途徑。近年來，中國向俄羅斯和卡達借出大熊貓，但因與美國的外交關係有些不穩定，中國已開始逐步從美國和歐洲的動物園撤回大貓熊。
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