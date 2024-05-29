民主黨計畫 以1億手筆主打墮胎權議題 贏得眾議院多數

民主黨的眾議院多數政治行動委員會計畫以1億元手筆，在這次大選強打墮胎權議題。圖為最高法院前，支持墮胎權人士示威。(美聯社)

華爾街日報29日獨家報導，民主黨 的眾議院多數政治行動委員會(House Majority PAC)計畫以1億元手筆，在這次大選強打墮胎 權議題，目標贏得眾院 多數席次；眾院多數政治行動委員會的新基金將鎖定搖擺選區(swing districts)推出宣傳廣告、加強催票動員。

報導指出，最新跡象顯示，民主黨在經濟、移民政策等方面遭逢挫折，期盼今秋選舉能靠墮胎權議題扳回一城。

眾院多數政治行動委員會本月寄發給贊助者的一份備忘錄中寫道，「生育權自由問責基金」(Reproductive Freedom Accountability Fund)將在全國各地搖擺選區投入經費，推出競選廣告及催票行動；在總統選舉、聯邦參議員選舉選情不算激烈的選區，也將針對聯邦眾議員選舉展開選民宣導(voter outreach)，例如紐約州、加州、俄勒岡州、華盛頓州以及維吉尼亞州。

共和黨目前在眾院擁有217席，民主黨有213席，另有5席空缺。非黨派線上通訊「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析，民主黨、共和黨目前各自擁有的11席，今年選舉勝敗難料，合計有22席可能翻盤。

報導指出，民主黨希望憑著主打墮胎權議題，能夠克服拜登總統民調表現不佳以及共和黨在通膨、邊境安全等議題占上風的局面。許多共和黨人士支持限縮墮胎，前總統川普則曾表示，墮胎法規應交由各州自行訂定。

眾院多數政治行動委員會主席史密斯(Mike Smith)表示，聚焦墮胎權是為了動員選民，讓民眾把生育權自由視為2024年大選決戰政見之一。

超級政治行動委員會(super PACs)可以無限制接受個人、企業捐款。政治獻金數據追蹤機構「公開秘密」(Open Secrets)統計，截至目前為止，眾院多數政治行動委員會在這次大選收到的最大筆贊助來自網飛(Netflix)共同創辦人哈斯汀(Reed Hastings)、報業鉅子艾昌納(Fred Eychaner)等。

報導指出，民主黨認為主打墮胎權對選情有利，因為兩年前就是靠著捍衛墮胎權的訴求在參院選舉拿下多數席次，雖然失去眾院多數黨地位，卻躲過了原先預估恐將在共和黨大勝的「紅潮」(red wave)之下全軍覆沒的下場。