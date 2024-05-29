我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

紐約客談／「戰友」覺醒 揭露陷阱

民主黨計畫 以1億手筆主打墮胎權議題 贏得眾議院多數

記者顏伶如／即時報導
民主黨的眾議院多數政治行動委員會計畫以1億元手筆，在這次大選強打墮胎權議題。圖為最高法院前，支持墮胎權人士示威。(美聯社)
民主黨的眾議院多數政治行動委員會計畫以1億元手筆，在這次大選強打墮胎權議題。圖為最高法院前，支持墮胎權人士示威。(美聯社)

華爾街日報29日獨家報導，民主黨的眾議院多數政治行動委員會(House Majority PAC)計畫以1億元手筆，在這次大選強打墮胎權議題，目標贏得眾院多數席次；眾院多數政治行動委員會的新基金將鎖定搖擺選區(swing districts)推出宣傳廣告、加強催票動員。

報導指出，最新跡象顯示，民主黨在經濟、移民政策等方面遭逢挫折，期盼今秋選舉能靠墮胎權議題扳回一城。

眾院多數政治行動委員會本月寄發給贊助者的一份備忘錄中寫道，「生育權自由問責基金」(Reproductive Freedom Accountability Fund)將在全國各地搖擺選區投入經費，推出競選廣告及催票行動；在總統選舉、聯邦參議員選舉選情不算激烈的選區，也將針對聯邦眾議員選舉展開選民宣導(voter outreach)，例如紐約州、加州、俄勒岡州、華盛頓州以及維吉尼亞州。

共和黨目前在眾院擁有217席，民主黨有213席，另有5席空缺。非黨派線上通訊「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析，民主黨、共和黨目前各自擁有的11席，今年選舉勝敗難料，合計有22席可能翻盤。

報導指出，民主黨希望憑著主打墮胎權議題，能夠克服拜登總統民調表現不佳以及共和黨在通膨、邊境安全等議題占上風的局面。許多共和黨人士支持限縮墮胎，前總統川普則曾表示，墮胎法規應交由各州自行訂定。

眾院多數政治行動委員會主席史密斯(Mike Smith)表示，聚焦墮胎權是為了動員選民，讓民眾把生育權自由視為2024年大選決戰政見之一。

超級政治行動委員會(super PACs)可以無限制接受個人、企業捐款。政治獻金數據追蹤機構「公開秘密」(Open Secrets)統計，截至目前為止，眾院多數政治行動委員會在這次大選收到的最大筆贊助來自網飛(Netflix)共同創辦人哈斯汀(Reed Hastings)、報業鉅子艾昌納(Fred Eychaner)等。

報導指出，民主黨認為主打墮胎權對選情有利，因為兩年前就是靠著捍衛墮胎權的訴求在參院選舉拿下多數席次，雖然失去眾院多數黨地位，卻躲過了原先預估恐將在共和黨大勝的「紅潮」(red wave)之下全軍覆沒的下場。

墮胎 眾院 民主黨

上一則

維護婦女生殖權 蓋茲前妻2年內將捐10億

延伸閱讀

民主黨將線上唱名表決 提名拜登選總統

民主黨將線上唱名表決 提名拜登選總統
維護婦女生殖權 蓋茲前妻2年內將捐10億

維護婦女生殖權 蓋茲前妻2年內將捐10億
民主黨8月全代會前 先通過提名拜登

民主黨8月全代會前 先通過提名拜登
WSJ：共和黨討論延長2017年減稅法案的4兆開銷如何解決

WSJ：共和黨討論延長2017年減稅法案的4兆開銷如何解決

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35

超人氣

更多 >
四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」

當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」