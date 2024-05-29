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泰坦號去年才內爆釀5死 又有富豪砸2千萬要去看鐵達尼號

編譯徐榆涵／即時報導
探索鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」去年6月下潛途中發生內爆意外，造成艙內5人喪命。(美聯社)
探索鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」去年6月下潛途中發生內爆意外，造成艙內5人喪命。(美聯社)

探索鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）去年6月下潛途中發生內爆意外，造成艙內5人喪命，不過，美國俄亥俄州房地產億萬富翁康納（Larry Connor）似乎並不畏懼，他已規畫搭乘潛水器前往鐵達尼號沉船處。

紐約郵報和BBC報導，康納和美國深海探險公司Triton Submarines聯合創辦人萊西（Patrick Lahey）表示，兩人想乘坐潛水器前往深度約3800公尺的海底，前往鐵達尼號沉船遺址朝聖。

康納日前向華爾街日報說，自己想向全世界的人們證明，雖然海洋的力量極其強大，但如果採取正確的方式，海洋也可以是美妙而令人愉快的。

康納與深海探險公司「Triton Submarines」合作，斥資2000萬美元，打造一艘名為「Triton 4000/2 Abyssal Explorer」的深海觀光潛水器，其中「4000」指的是潛水器可安全到達的深度為水下4000公尺。出航時間尚未確定。

康納公司發言人28日表示，直到潛水器獲得海事組織全面認可後才會執行擬議的航行計畫。

報導指出，「泰坦號」潛水器採用碳纖維製造，認證深度僅可到達水下1300公尺，遠低於鐵達尼號沉船所在的海洋深度。

萊西透露，就在泰坦號內爆悲劇發生後不久，康納就打電話給他表示，是時候打造一艘更好的潛水器。萊西認為，泰坦號悲劇讓人們對深海旅遊產生「寒蟬效應」，但是他們想要打破這個迷思。

由美國「海洋之門」（OceanGate）探險公司營運的潛水器「泰坦號」，去年6月計畫深潛至北大西洋下約3962公尺處，觀看鐵達尼號殘骸，未料中途失蹤隨後發生內爆意外，導致艙內5人包括駕駛與富豪旅客均喪命，而「海洋之門」也遭到停業，相關調查仍在進行中。

觀光 俄亥俄州 華爾街

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