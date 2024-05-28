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不讓廉價中國電動車進口 拜登政府列舉4大原因

記者林宸誼／即時報導
紐約時報報導，美國總統拜登不想讓美國民眾購買廉價的中國電動車，除了要保護美國汽車製造商外，還有不讓中國獲得新的壟斷地位、鞏固國家安全、需要能源轉型來創造就業共4大原因。圖為拜登2022年在底特律車展，大力推廣電動車。(美聯社)
紐約時報報導，美國總統拜登不想讓美國民眾購買廉價的中國電動車，除了要保護美國汽車製造商外，還有不讓中國獲得新的壟斷地位、鞏固國家安全、需要能源轉型來創造就業共4大原因。圖為拜登2022年在底特律車展，大力推廣電動車。(美聯社)

美國總統拜登大力推動能源轉型政策，以減少對石化燃料依賴，並轉向乾淨能源，其中將汽油車及皮卡車電動化是主要目標。但隨著中國部分電動車款的售價低到1萬美元，拜登政府不但沒有放行進口，反而將關稅調高3倍至100%。

紐約時報報導，拜登不想讓美國民眾購買廉價中國電動車，除了要保護美國汽車製造商外，還有不讓中國獲得新的壟斷地位、鞏固國家安全、需要能源轉型來創造就業共4大原因。

報導指出，首先是不讓中國獲得新的壟斷地位。中國已在太陽能電池板等關鍵乾淨能源製造領域取得主導地位，拜登的助手們希望阻止中國在電動車等類似行業取得壟斷，理由包括氣候問題，中國工廠在製造電動車時往往使用煤炭等化石燃料，比美國工廠產生更多溫室氣體排放。

拒絕中國壟斷地位還有一個重要的經濟原因：確保電動汽車和卡車始終以具有競爭力的價格供應。新冠肺炎疫情大流行凸顯了全球供應鏈的脆弱性，因為半導體等關鍵零組件很難從美國依賴的中國等亞洲國家獲得，依賴進口半導體的消費電子和其他產品價格飆升，加深了美國的通膨。

其次是鞏固國家安全。拜登政府官員說，他們並不是要把全世界的電動車供應鏈都帶到美國。例如，他們正在與盟友達成協議，為先進電池提供礦物，並鼓勵歐洲和其他地區的國家補貼本國乾淨技術生產。但他們特別擔心的是，像中國這樣的主要競爭對手主宰這個領域所帶來的國家安全影響。

美國政府已開始調查從中國進口的電動車軟硬體風險，這些汽車可以跟蹤美國人的位置並向北京報告。自由派經濟學家也擔心，中國可能會出於戰略目的而切斷新車或關鍵零件的出口。

最後，拜登需要能源轉型來創造就業。拜登承諾他的氣候計畫將創造就業機會和高薪的藍領製造業工作，包括在賓州和密西根州等關鍵的搖擺州，這些搖擺州是他贏得連任的重中之重。

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