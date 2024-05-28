藥價昂貴、自付開銷變重 美國癌症患者陷財務困境

美國癌症病患的經濟負擔明顯變重，許多美國民眾得了癌症之後陷入財務困境。圖為一名醫生在在檢查X光片。(路透)

華爾街日報28日報導，藥價昂貴、自掏腰包負擔變重，個人收入卻縮水，許多美國民眾得了癌症 之後陷入財務困境。住在休士頓的53歲婦人關德琳‧傑克森(Gwendolyn Jackson)原本是有全職工作、有保險的房屋經理，子宮頸癌加上中風之後，身體虛弱無法上班而丟了飯碗，如今積欠數萬醫藥費，住家大門被貼上逼遷令，卡車則被貸款機構收回(repossessed)。她說，因為生病而變成「一無所有」。

報導指出，美國癌症病患的經濟負擔明顯變重，治療藥品價格走高，許多病患存活時間則延長。跨國臨床研究公司(Iqvia)人類數據科學研究所(Institute for Human Data Science)指出，2019年至2023年間問世的癌症新藥當中，約有55%一年開銷至少20萬元。與老年人癌症患者相比，正值勞動年齡的民眾罹患癌症之後，遭遇財務困難的比例較高。

某些患者在不得已的情況下向發薪日借款(payday loans)借錢或刷信用卡暫時渡過難關，研究顯示，GoFundMe募款網站尋求醫藥費協助的案例當中，癌症占約40%。

癌症經常讓病患陷入因為巨額醫藥費開銷而產生的「經濟毒性」(financial toxicity)。除了醫療帳單 之外，還有其他非醫療成本，例如接受外療導致身體虛弱，連續數周或數月無法工作，雙重打擊則包括收入虧損、失去透過雇主獲得的健保，財務迥境可能多年無法脫身。

紐約「紀念斯隆-凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)放射線腫瘤科醫師奇諾(Fumiko Chino)表示，生病帶來的財務打擊仍餘波盪漾。奇諾的丈夫十多年前因癌症過世，但她到現在都還因為有醫療帳單仍未繳清而收到催款通知。

報導指出，某些常用癌症藥物花費動輒超過六位數：血癌藥品Imbruvica一年藥價花費21萬3000多元，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)參加民眾在2022年裡的自掏腰包開銷為5247元。肺癌熱門藥品Tagrisso一年花費則約20萬8000元，藥商AstraZeneca表示開銷多少取決於患者保險給付規定。