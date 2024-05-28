WSJ：共和黨討論延長2017年減稅法案的4兆開銷如何解決

2017年時任總統川普與國會共和黨人慶祝「減稅及就業法」通過。(路透)

前總統川普任內推出的2017年「減稅及就業 法案」(Tax Cuts and Jobs Act)效期將於2025年屆滿，華爾街日報28日報導，共和黨 目前面臨的問題是，延長減稅法案將有4兆元的稅收流失需要解決；許多共和黨人士主張，延長減稅法案對經濟成長助益極大，無須擔心稅收短缺是否獲得完全彌補，某些共和黨人士則研議如何降低延長減稅衍生的成本負擔，因應之道包括取消電動車減稅、降低聯邦支出等。

共和黨籍國會議員與國會助理表示，目前討論都還沒有定案，取決於明年共和黨是否成為國會多數黨以及擁有席次多少。共和黨資深高層則目標在11月大選一口氣拿下參眾兩院多數且重返白宮，如此一來共和黨便能掌握明年的稅改發展。

跨黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)估計，「減稅及就業法案」的個人所得稅、遺產稅及企業稅減免如果全面延長，未來10年政府稅收將減少4兆。在現行法律架構下，政府稅收已經有20兆新赤字。

報導指出，明年討論稅改的財政背景，時空環境將與2017年「減稅及就業法案」上路時截然不同。當年預算赤字占國內生產毛額(GDP)的3.4%，如今由於支出增加、人口老化、利息開銷與減稅優惠等因素而占比超過5%，利率也比當時高出許多。

川普曾說支持延長2017年稅改法案，但未透露具體財政計畫。拜登總統表示，延長稅改法案要有配套措施，包括提高企業稅與富人稅。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員 史懷克(David Schweikert)表示，即使在共和黨內都有許多人願意尋找填補稅收的辦法。他說，控制健保開銷、改善政府科技系統等，屆時都可能成為討論提案。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)成員、共和黨猶他州聯邦眾議員摩爾(Blake Moore)指出，即使在共和黨全面執政之下，還是希望對淨減稅訂定上限。他說：「我們希望稅收要有著落，計畫必須盡可能站在負責任的角度，但我們同時須要有強大的經濟成長，因此必須求取平衡。」

如果國會在2025年12月31日之前沒有行動，所得稅稅率、標準扣除額及兒童抵稅福利等項目將恢復到稅改法案前的狀況，估計60%家庭稅務負擔將變重，約有9%家庭稅務負擔減輕。