我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官的陪審團指示 可能改變川普封口費案結果

台國會改革法案三讀 近期內成立在野黨特偵組

WSJ：共和黨討論延長2017年減稅法案的4兆開銷如何解決

記者顏伶如／即時報導
2017年時任總統川普與國會共和黨人慶祝「減稅及就業法」通過。(路透)
2017年時任總統川普與國會共和黨人慶祝「減稅及就業法」通過。(路透)

前總統川普任內推出的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)效期將於2025年屆滿，華爾街日報28日報導，共和黨目前面臨的問題是，延長減稅法案將有4兆元的稅收流失需要解決；許多共和黨人士主張，延長減稅法案對經濟成長助益極大，無須擔心稅收短缺是否獲得完全彌補，某些共和黨人士則研議如何降低延長減稅衍生的成本負擔，因應之道包括取消電動車減稅、降低聯邦支出等。

共和黨籍國會議員與國會助理表示，目前討論都還沒有定案，取決於明年共和黨是否成為國會多數黨以及擁有席次多少。共和黨資深高層則目標在11月大選一口氣拿下參眾兩院多數且重返白宮，如此一來共和黨便能掌握明年的稅改發展。

跨黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)估計，「減稅及就業法案」的個人所得稅、遺產稅及企業稅減免如果全面延長，未來10年政府稅收將減少4兆。在現行法律架構下，政府稅收已經有20兆新赤字。

報導指出，明年討論稅改的財政背景，時空環境將與2017年「減稅及就業法案」上路時截然不同。當年預算赤字占國內生產毛額(GDP)的3.4%，如今由於支出增加、人口老化、利息開銷與減稅優惠等因素而占比超過5%，利率也比當時高出許多。

川普曾說支持延長2017年稅改法案，但未透露具體財政計畫。拜登總統表示，延長稅改法案要有配套措施，包括提高企業稅與富人稅。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員史懷克(David Schweikert)表示，即使在共和黨內都有許多人願意尋找填補稅收的辦法。他說，控制健保開銷、改善政府科技系統等，屆時都可能成為討論提案。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)成員、共和黨猶他州聯邦眾議員摩爾(Blake Moore)指出，即使在共和黨全面執政之下，還是希望對淨減稅訂定上限。他說：「我們希望稅收要有著落，計畫必須盡可能站在負責任的角度，但我們同時須要有強大的經濟成長，因此必須求取平衡。」

如果國會在2025年12月31日之前沒有行動，所得稅稅率、標準扣除額及兒童抵稅福利等項目將恢復到稅改法案前的狀況，估計60%家庭稅務負擔將變重，約有9%家庭稅務負擔減輕。

共和黨 就業 眾議員

上一則

百萬無證客攜眷湧入 公校壓力大

延伸閱讀

WSJ：某些消費者基於個人政治傾向拒絕電動車

WSJ：某些消費者基於個人政治傾向拒絕電動車
麥考爾：美國大選結果不會影響對台支持

麥考爾：美國大選結果不會影響對台支持
WSJ分析：中國拉攏美國首要亞洲貿易盟友能否成功？

WSJ分析：中國拉攏美國首要亞洲貿易盟友能否成功？
美眾院外委會主席麥考爾 今率團訪台

美眾院外委會主席麥考爾 今率團訪台

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿