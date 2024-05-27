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邊境逮捕通緝犯更容易 CBP使用國家犯罪資訊中心資料庫

記者顏伶如／即時報導
美墨邊境的海關與邊境保護局官員。(路透)
美墨邊境的海關與邊境保護局官員。(路透)

新聞周刊(Newsweek)27日報導，51歲美國公民賀南德茲(Paciano Castillo Hernandez)5月20日在德州拉雷多(Laredo)入境關卡被海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員透過國家犯罪資訊中心(National Crime Information Center，NCIC)資料庫查到涉嫌性侵兒童，當場被捕。

海關與邊境保護局官員透過國家犯罪資訊中心聯邦資料庫的生物辨識技術(biometric technology)比對，發現賀南德茲涉嫌在聖安東尼奧性侵兒童而被德州貝克薩爾郡(Bexar County)警長辦公室發布通緝令。賀南德茲被捕之後收押於韋布郡立監獄(Webb County Jail)。

拉雷多入境哨關防主任弗羅瑞斯(Albert Flores)表示，這次逮捕行動要歸功於位於第一線的官員持續保持高度警覺，嚴密注意細節，貫徹維護邊境安全的任務。

報導指出，海關與邊境保護局使用國家犯罪資訊中心資料庫，集中處理的自動系統設計讓不同執法機關得以分享各種不同罪犯的通令。

海關與邊境保護局在聲明中說，根據國家犯罪資訊中心資料庫資訊，海關與邊境保護局官員已經逮捕涉及謀殺、逃逸、洗錢、搶劫、販毒、性虐兒童、詐騙、竊盜、逃兵等嫌疑罪犯。聲明中也強調，被告在被法院定罪之前均假設清白。

德州 美國公民 監獄

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