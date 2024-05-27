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WSJ：民主黨員憂選情 盼拜登對經濟展現多點同理心

在美買房「像玩不會贏的遊戲」隔4年市場天翻地覆

WSJ：某些消費者基於個人政治傾向拒絕電動車

記者顏伶如／即時報導
汽車業者發現有些民眾是基於政治立場或個人理念反對電動車。圖為拜登總統參觀底特律車展時，通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉(Mary Barra，左) 向拜登展示一輛雪佛蘭索羅德電動車。(路透)
汽車業者發現有些民眾是基於政治立場或個人理念反對電動車。圖為拜登總統參觀底特律車展時，通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉(Mary Barra，左) 向拜登展示一輛雪佛蘭索羅德電動車。(路透)

表面上看來，住在亞利桑納州的退休工程師奧爾森(Robert Olson)是購買電動車的絕佳人選。喜愛汽車的他已經擁有油電混合車，還有包括保時捷(Porsche)在內的兩輛燃油車，經濟能力足以再買電動車，但他卻覺得電動車對氣候變遷的好處受到誇大，更討厭拜登政府的電動車政策。身為共和黨員的奧爾森說，感覺像是被要求「強迫接受」。

華爾街日報27日報導，汽車製造商努力解決購買電動車時面臨的實際問題，例如價格過高、充電不便等，但汽車業者大力推動電動車的同時，發現許多消費者難以說服，某些民眾是基於政治立場或個人理念反對電動車。

華爾街日報日前委託「晨間諮詢」(Morning Consult)完成的民調顯示，2200名受訪美國成年人當中，平均每10人就有4人對電動車觀感不佳。反對電動車的受訪者當中，38%表示是因為政治立場而反對。對電動車持有不好看法的民眾當中，63%表示因為中國在供應鏈稱霸而不喜歡電動車。

身為保守派的受訪民眾裡，31%表示對電動車有好感。自由派受訪民眾當中，對電動車有好感則有66%。保守派民眾批評較多的項目包括政府對購買電動車提供補助、政府訂定規則將消費者購買導向特定產品。自由派民眾則較常因為環保考量、政府投資綠色能源而改開電動車。

不過，某些電動車議題的民眾反應則超越黨派。特斯拉(Tesla)是全球電動車銷售冠軍，但執行長馬斯克(Elon Musk)持續在具有爭議性的社會事件中發表保守派觀點談話之後，某些民主黨籍消費者便與品牌漸行漸遠。

起亞汽車(Kia)美國營運長申特(Steven Center)表示，注意到電動車近來已成為熱門政治議題。他說，「不要討論政治或宗教」的社交慣例，應該把電動車也納入其中。

申特說，起亞強調為消費者提供多種選擇，從燃油車、油電混合車、插電式油電混合車到純電動車都有，表明絕對無意企圖強迫任何人購買電動車。他表示：「我們放眼市場當中對電動車抱持開放心態的較大占比，而不是設法說服那些堅持己見的人。」

電動車 華爾街 拜登

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