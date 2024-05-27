川普辯護律師在終結辯論 將批檢方未傳魏索柏格作證

前川普集團財務長韋魏索柏格((中)。(歐新社)

「封口費」案庭訊進入尾聲，紐約時報 27日報導，消息人士透露，前總統川普 的辯護律師團28日將在終結辯論(closing arguments)裡抨擊檢方沒有傳喚川普集團(Trump Organization)前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)作證，檢方舉證因此出現「漏洞」。

76歲的魏索柏格為川普家族服務近半世紀。2022年9月，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)對川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司提出金融詐欺民事起訴，魏索柏格遭控作證時說謊並與川普串通犯罪。魏索柏格對於偽證罪認罪之後在雷克島監獄(Rikers Island)服刑。

檢方指出，2017年就職典禮前幾天，川普在紐約川普大廈(Trump Tower)26樓與前私人律師柯恩(Michael Cohen)討論出面付「封口費」给川普緋聞對象的報帳事宜，在場還有長年擔任川普帳房的魏索柏格。

不過，檢方並沒有在「封口費」案審理期間傳喚魏索柏格作證，川普辯護律師也沒有傳喚魏索柏格出任證人。報導指出，連續數周期間，魏索柏格為何沒有作證，成為「封口費」案討論焦點，川普辯護律師團則打算在終結辯論時抨擊檢方沒有傳喚魏索柏格，只憑柯恩的片面之詞，舉證顯然出現「漏洞」。

紐約時報報導，根據法院紀錄及十多名與「封口費」案有關的消息人士訪問，魏索柏格其實可以用作證做為交換條件得以出獄，但卻選擇沉默，放棄自由以展現效忠，保住與川普簽訂的數百萬元遣散費協議。

過去幾年，曼哈頓區域檢察官辦公室多次嘗試讓魏索柏格作證揭發川普的不法情事，魏索柏格拒絕配合而遭起訴，等到川普官司開審，檢方基本上已經對魏索柏格放棄，研判魏索柏格即使作證也將援引憲法第五修正案(Fifth Amendment)免於自證其罪的保護條款而三緘其口，或者選擇在作證時說謊。消息人士說，檢方早就不再聯絡魏索柏格的律師團隊詢問是否願意作證。