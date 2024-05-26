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麻州電影院、麥當勞發生隨機砍人案 6人傷 26歲男子落網

編譯廖振堯／即時報導
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)

26歲男子拉維扎(Jared Ravizza)25日在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。他將面臨意圖謀殺、襲擊和使用危險武器、傷害等指控。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，波士頓市郊區布倫特里(Braintree)的一家AMC Braintree 10電影院25日約晚間6時發生持刀傷人事件，嫌犯未買票便進入觀影廳，什麼也沒說、毫無預警地就開始拿刀刺人，共有四名9歲到17歲的女孩受傷，她們皆沒有生命危險，已被送往波士頓醫院接受治療；嫌犯犯案後隨即搭乘一輛黑色SUV離開現場，警方已識別車牌，立即向其他執法機構發出警報。

一小時後，晚上7時左右911勤務中心接到通報，在布倫特里以南約27哩的普利茅斯3號公路休息區麥當勞餐廳，也發生刺人事件。警方發現與描述相符的車輛離開麥當勞，急救人員到達後發現一名21歲女性和一名28歲男性受害者，兩人均受刀割，也被送往當地醫院治療。

26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。...
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)

監視器畫面顯示，一名據信是拉維扎的嫌犯用一把大刀從得來速的窗戶刺傷男性受害者，停車後再進餐廳刺傷女性受害者。

拉維札襲擊後開車逃離現場，州警靠著布倫特里警方的車牌資訊在向南20哩的桑威奇鎮(Sandwich)發現一輛與描述相符的車，警方試圖攔停但駕駛不從，最後因自撞而落網，同樣送醫治療。

檢方26日下午確認嫌犯為拉維扎，並也相信就是他在AMC電影院刺傷四名女孩，但他尚未因AMC電影院一案受指控。據紐約郵報報導，他可能也與康州深河鎮(Deep River)的一起兇殺案有關。

電影院 麥當勞 波士頓

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