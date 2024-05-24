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卡翠納颶風雙胞胎被將軍救出 19年後高中畢業致謝

編譯潘勛／即時報導
陸軍中將杭納瑞在卡翠納颶風肆虐後，率隊奔赴災區，曾拯救年糼的攣生兄弟阿瑪里與吉瑪里‧雷諾茲兄弟。(取自CNN新聞畫面)
陸軍中將杭納瑞在卡翠納颶風肆虐後，率隊奔赴災區，曾拯救年糼的攣生兄弟阿瑪里與吉瑪里‧雷諾茲兄弟。(取自CNN新聞畫面)

2005年卡翠納颶風(Hurricane Katrina)侵襲紐奧良，造成巨大破壞及傷亡，當時陸軍中將杭納瑞(Russel Honoré)率隊奔赴災區，曾拯救年糼的攣生兄弟阿瑪里與吉瑪里‧雷諾茲(A'Mari and J'Mari Reynolds)兄弟，如今兩兄弟順利由亞特蘭大市「伊戈斯蘭丁中學」(Eagle's Landing High School)畢業，透過視訊向杭納瑞致謝，場面極為感人。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡翠納颶風壓垮紐奧良堤防系統，洪水淹沒城市街道，造成1392人喪生。颶風過後幾天，雷諾茲兄弟的母親惠勒(Alexandria Wheeler)已用光配方奶粉，無法餵食兩兄弟，眼見救援物資來不會往她家送來，只好涉險往外求救。

惠勒回憶，當時災區彷彿美國境內的第三世界國家，她一手抱一個身上只穿紙尿布、戴者小小棒球帽的小兄弟走很遠，才抵達乾燥地面，接下來才見到身著戰鬥制服、黑扁帽、戴飛行員眼鏡的杭納瑞將軍；她表示，將軍跋涉到市區這一隅救援他們，好像神的天使憑空出現。

惠勒表示，杭納瑞中將很快抱起營養不良又脫水的雷諾茲兄弟，陪同他們四小時，再送他們到聖安東尼奧市(San Antonio)；她說，兩兄弟當時全然脫水，全身幾乎找不到地方打點滴，阿瑪里須馬上急救，賈瑪里也好不到哪裡，要不是杭納里將軍，他們肯定活不下去。

杭納里將軍當時說，救到雷諾茲攣生兄弟讓他「精神一振」，覺得要加快搜救，救援團隊動作要快、做得更好，他曉得當地可能還有其他嬰孩亟待拯救。

雷諾茲兄弟與乃母接下來住到別的地方，人生仍多曲折，但終於長大成人，在22日畢業典禮領取文憑前，他倆先透過筆電向杭納里將軍致謝。得過銅星勳章(Bronze Star)、現年76的將軍已經退休，由路易斯安納州與兩兄弟及其母親通話，不禁感嘆19年已過，他說，兩個小小孩已經長大成人，當年他帶兩名弟兄在街上救到他們時，乃母一手抱一個，已經精疲力竭，慢慢把他們放下來。

阿瑪里向將軍表達他最深的感謝，沒有他，自己肯定沒有今日，將軍在他人生扮演關鍵角色，所以自己將加入陸戰隊。

吉瑪里也向將軍致謝，說他讓自己有機會身心蛻變，他準備上大學攻讀自動車工程，一生助人，確保大家使用的車輛一切安全。

杭納里表示，兩兄弟讓他覺得高興無比，工程師有能力改變世界，陸戰隊員將捍衛國家，保護美國民主自由；他相信自己由死神之前救回來的那兩個嬰兒，肯定能改善人間。

如今兩兄弟順利由亞特蘭大的高中畢業，透過視訊向杭納瑞致謝。(取自CNN新聞畫面)
如今兩兄弟順利由亞特蘭大的高中畢業，透過視訊向杭納瑞致謝。(取自CNN新聞畫面)

颶風 路易斯安納州 洪水

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