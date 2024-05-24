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五角大廈：奧斯丁將回診治療 委副防長暫代職責

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國防長奧斯丁。（美聯社）
美國防長奧斯丁。（美聯社）

五角大廈宣布，美國國防部奧斯丁（Lloyd Austin）24日將回診華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Army Medical Center），繼續治療膀胱問題，期間將由副部長希克斯（Kathleen Hicks）暫代防長職責。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）24日下午透過聲明表示，奧斯丁今天稍晚會接受非緊急、微創、非侵入性治療，來處理其已存在的膀胱問題。

賴德表示，奧斯丁的膀胱病情與癌症診斷無關，也不影響其癌症預後狀態；五角大廈除了公開宣布這項訊息，也通報了白宮與國會。

奧斯丁去年12月上旬被診斷出前列腺癌，同月22日動手術，曾留院觀察，也因手術併發症又緊急送醫；過程中並未通報白宮和國會，甚至連希克斯都渾然不知，人在外地度假，引發軒然大波。

五角大廈直到今年1月5日晚間才公布奧斯丁曾住院治療的訊息，拜登政府團隊的透明度備受質疑。

奧斯丁2月1日在國防部舉行記者會道歉，29日在國會承認，1月住院期間的通報失靈是「我沒處理好。」

至此之後，70歲的奧斯丁仍持續治療膀胱問題，五角大廈2月11日在奧斯丁因膀胱緊急問題送院治療後3小時內，便告知行政當局及國會，並發布聲明。

奧斯丁24日赴海軍學院對畢業生致詞，下周還要出訪新加坡、柬埔寨及法國，賴德表示，國防部將在奧斯丁治療完成後說明最新狀況。

奧斯丁 五角大廈 國防部

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