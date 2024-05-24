只為拍到新生駝鹿 阿拉斯加70歲翁被駝鹿攻擊死亡

阿拉斯加70歲男子喬曼在野外拍攝新生駝鹿，被駝鹿母親攻擊身亡。圖為喬曼與他的妻子。(美聯社)

阿拉斯加近日發生一起人與野生動物的互動慘案，一名70歲翁在試圖給兩隻新生駝鹿拍照的時候，被牠們的母親攻擊後死亡。

美聯社報導，根據阿拉斯加公共安全部門，該男子是阿拉斯加州 荷馬市(Homer)的居民喬曼(Dale Chorman)。上周日，喬曼和另一名男子在叢林中跟隨兩隻新生的駝鹿寶寶，想要拍下照片，就在這時母親駝鹿出現，兩人隨即開始逃跑，母親駝鹿攻擊了喬曼。

警方表示，喬曼之外的另一名男子沒有受傷，目前他的身分也未被公布，且由於喬曼被攻擊的當下並無目擊者，所以目前未知喬曼是被駝鹿踢死、踩死，或是兩者都有。

醫療人員趕到現場時宣布喬曼當場死亡。阿拉斯加州警表示，涉案駝鹿已經離開該區域。

喬曼的兒子在社群媒體 表示，父親酷愛大自然，曾擔任野生動物導遊，也熱衷熱生動物攝影；他表示，父親知道跟隨駝鹿拍攝的危險，但還是照做了，「他為了自己熱愛的事業而犧牲。」儘管當地出現不少尋找該駝鹿並進行安樂死的聲音，喬曼家人表示反對，「牠只是想保護自己的孩子。」

早在1995年也發生過一起駝鹿殺人事件，當時，一名71歲翁在進入阿拉斯加大學安克拉治分校的一棟建築途中被駝鹿踩死。目擊者表示，當地學生已經向該駝鹿扔雪球好幾個小時來騷擾牠，所以才會在男子路過其身旁時因被激怒而進行攻擊。

阿拉斯加有73.7萬人口，而光是駝鹿就有20萬隻。該州的漁業暨狩獵廳網站稱，駝鹿一般來說不是具有攻擊性的動物，除非被挑釁；為了保護自己的新生兒，駝鹿會攻擊靠近他們的人類。一頭成年的母駝鹿最重可以到800磅，而成年公駝鹿最高可以重其兩倍，他們站起來最高可達6英尺。