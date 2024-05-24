拜登力推電動車 州政府為未來燃油稅收減少另覓財源

拜登政府的電動車政策，代表各州政府未來幾年燃油稅稅收減少，必須另覓財源填補損失。(美聯社)

拜登 政府目標2030年時全美銷售新車有半數是電動車 ，福斯商業新聞網(Fox Business)24日報導，電動車政策代表各州政府未來幾年燃油稅(gas tax，又稱汽油稅)稅收減少，必須另覓財源填補損失。加州 推出名稱為「道路收費」(road charge)的實驗計畫，根據車輛行駛里程徵稅，不是在消費者購買汽油時徵收燃油稅。

普萊斯期貨集團(Price Futures Group)資深市場分析師佛林(Phil Flynn)受訪時說，華府官員與各地地方官員保守得最好的秘密之一，就是燃油稅稅收對聯邦經濟與地方經濟的重要性。他說，一旦失去燃油稅收入，各州政府必須設法填補稅務損失。

拜登上台以來，美國電動車銷售量成長4倍多。根據拜登政府今年1月公布資料，目前約有450多輛電動車在路上行駛。

佛林說，雖然現在電動車占比並不高，可是各州政府已經開始感受到燃油稅收入縮水的壓力。他舉例說，加州在各州當中擁有的汽車牌照登記數量最高，即使電動車只占當地市場少數比例，州政府稅收還是受到打擊，官員發現稅收盈餘「竟然消失」。

加州運輸廳(Caltans)在2017年報告中指出，使用汽油、柴油車輛減少之後，加州要維持規模2.5兆的經濟恐將面臨挑戰。

加州的「道路收費」實驗計畫開放民眾自願參加，參加者最高可獲得400元獎勵。里程統計可以自行填寫、在車上加裝里程統計器或透過汽車電子通訊數據計算里程。

佛林對於改由里程徵稅並不反對，但對於衛星定位系統(GPS)可能侵犯民眾隱私則有疑慮，因為社群媒體公司與手機數據資料都曾發生個資外洩問題。