明春季部署 空軍公布B-21「突襲者」轟炸機首張飛行照

空軍4月表示，經過與諾斯洛普協商後，B-21的成本已調降。該機初次對外亮相時空軍曾表示，B-21的平均採購單位成本經通膨調整後維持在6.92億美元以下。（圖／US Air Force）

今日美國報（USA Today）報導，美國空軍22日發布最新型可搭載核彈的隱形戰略轟炸機B-21「突襲者」（Raider）的首張飛行照片。此前國防部官員證實，這架流線型軍機已在加州 升空試飛。

「飛行測試專案進展順利，」空軍負責採購的助理部長杭特（Andrew Hunter）本月稍早在參院軍事委員會上表示，「它正執行一些飛行測試項目，以非常有效的方式協助我們瞭解該平台的獨特性能」。

空軍22日在聲明中提道，正在加州愛德華茲空軍基地進行飛行測試的B-21隱形戰機，將按計畫在明年春季完成部署。空軍與諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）於2022年12月公布可搭載核武的新型遠程轟炸機B-21。

B-21服役後，位於南達科達州的艾爾斯沃空軍基地將成為中央作戰基地和訓練中心。密蘇里州 的懷特曼空軍基地與德州 的戴斯空軍基地被列為備用基地。

空軍官網寫道：「B-21設計用於在未來的高度威脅環境中工作，將在確保美國持久的空中力量方面發揮關鍵作用。」B-21將取代現役的B-1和B-2，「成為美國空軍轟炸機隊的中堅力量」。

空軍稱，B-21轟炸機是美國30多年來首款新型轟炸機，也是正在生產的六款轟炸機之一。空軍此前曾稱，預計最終將擁有至少100架B-21。

然而今年1月，諾斯洛普發布財報表示，隨著隱形轟炸機進入低速初始生產階段，B-21「突襲者」計畫在2023年最後一季將產生近16億美元的稅前費用，主要是由高於預期的生產成本和總體經濟干擾造成的。