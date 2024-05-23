將6歲兒鎖在衣櫃餓死 亞利桑納男子一級謀殺罪名成立

28歲的安東尼馬丁內斯(Anthony Martinez)因為餓死6歲兒子被判一級謀殺罪名成立。(美聯社)

一名北亞利桑納州 男子今天被判一級謀殺罪等罪名成立，他和妻子在2020年活活餓死了自己的6歲兒子。

美聯社報導，根據警方消息，當年6歲的男童德肖恩馬丁內斯(Deshaun Martinez)跟他的哥哥因為被發現在父母睡覺時偷吃東西，作為懲罰，每天被關在極小的臥室衣櫃長達16小時，這樣的虐待行為維持了超過一個月。最終弟弟被活活餓死，哥哥被送到醫院搶救並住院兩周半。

這名6歲童的父親是28歲的安東尼馬丁內斯(Anthony Martinez)，除了謀殺罪名，他還被判虐待兒童、綁架，以及攻擊執法人員罪名成立。

檢方表示，兩名兒童被囚禁的衣櫃只有21英寸長、25英寸高，還塞滿了盒子跟衣物，還有一張潮濕而充滿尿味的塑膠布。囚禁期間，根據父親的說法，他們每天會被餵食燕麥粥和麵包作為早午餐；他們每天晚上被關進衣櫃，隔天中午才被放出來。檢方還表示，為了不讓兩個兒子逃出來，父親會每天晚上坐在衣櫃旁邊打遊戲。

6歲男童德肖恩馬丁內斯(Deshaun Martinez)被父母囚禁在衣櫃活活餓死。(美聯社)

警方趕到現場時，6歲童德肖恩的下巴已經僵硬，無法進行人工呼吸，醫護人員確定他已經死亡有一段時間，出現屍體僵硬的狀況。

解剖報告顯示，死亡時這名6歲童只有18磅重(8.1公斤)；他7歲哥哥的體重為28磅，相對於一名2歲兒童的體重。

這名男童的母親伊麗莎白·阿奇貝克(Elizabeth Archibeque)在2023年7月對一級謀殺罪名和虐待兒童罪名供認不韙，被判終身監禁不得假釋。

安東尼馬丁內斯將在6月28日聽取量刑。在亞利桑納州，一級謀殺罪名成立會被判終身監禁。