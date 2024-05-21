聯準會年度調查：覺得財務「過得還好」的美國人變少

受到通膨影響，2023年時回答財務狀況「過得還好」的受訪者降低到72%。歐新社

聯邦準備理事會(Federal Reserve)21日公布財務福祉(financial well-being)年度調查報告顯示，受到通膨高漲影響，2023年裡有72%受訪者回答「過得還好」，相較之下，2022年、2021年則有73%、78%受訪民眾覺得過得還好。華爾街 日報分析，調查結果凸顯拜登 總統連任選舉面臨的重大困難。

2021年時，由於政府發放疫情紓困支票，許多家庭現金充裕，在聯準會財務福祉年度調查中，高達78%受訪者回答「過得還好」。

受到通膨影響，2023年時回答財務狀況「過得還好」的受訪者降低到72%，這個現象在育有未滿18歲兒女的家長身上特別明顯。調查顯示，家裡有18歲以下兒女的民眾，2023年裡只有64%覺得財務狀況還可以，相較之下，2022年、2021年的比例各為69%、75%。

報導指出，從許多衡量指標來看，現在美國經濟是過去半世紀以來最亮麗的時刻，失業率連續27個月維持在4%以下，今年3月的消費者支出比一年前同期茲加5.8%，與疫情期間相比則增加大約30%。史坦普500(S&P 500)股票指數則創新高紀錄。

然而，拜登總統全國民調 、關鍵搖擺州民調仍然落後於前總統川普，經濟表現與民調結果出現落差，讓經濟學者感到納悶。

華爾街日報分析，聯準會年度報告進一步提供證據，說明美國民眾對經濟感到不樂觀的問題就在通膨。調查顯示，覺得物價上漲是造成財務困難主要因素的受訪者有35%，2022年調查時只有33%，2016年調查則僅8%。