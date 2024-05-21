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去年美國CEO薪酬再創新高 中位數為1,570萬美元

編譯林聰毅／綜合外電
華爾街日報調查，去年全美大企業執行長的薪酬中位數至少為1,570萬美元，創歷史新高，薪酬最高者是博通執行長陳福陽（見圖），賺進1.62億美元。聯合報系資料照
華爾街日報調查，去年全美大企業執行長的薪酬中位數至少為1,570萬美元，創歷史新高，薪酬最高者是博通執行長陳福陽（見圖），賺進1.62億美元。聯合報系資料照

股票獎勵將美國最大企業執行長的薪酬推向歷史新高，根據華爾街日報調查，去年全美大企業執行長的薪酬中位數至少為1,570萬美元，高於一年前約1,450萬美元，其中有許多人超過5,000萬美元。

華爾街日報的這項年度調查指出，在薪酬最高的前25人中，科技業占了八位，金融、媒體或娛樂公司各五位。

薪酬最高者是博通公司（Broadcom）執行長陳福陽的1.62億美元。博通說，自2006年陳福陽擔任執行長以來，該公司的股價表現優於競爭對手，而他接下來的五年內不會拿到更多股票或現金獎勵。

Palo Alto Networks的艾若拉（Nikesh Arora）總共拿到1.51億美元，大多是股票獎勵，包括三年來發放給他的股票。黑石集團的蘇世民（Steven Schwarzman）則獲得1.2億美元。黑石說，去年該公司的總報酬率83%，超過其他美國資產管理公司

有線電視營運商Charter Communications公司的溫弗瑞（Chris Winfrey）獲得價值8,910萬美元的報酬，主要是五年內的股票選擇權及授予的股票。數據分析公司Fair Isaac執行長蘭辛（Will Lansing）的總薪酬為6,600萬美元；該公司說，過去十年的股東報酬率高居史坦普500指數成分股企業的前1%。

輝達執行長黃仁勳去年3月初獲得一批限制股，這批股票到了今年1月底漲了三倍至1.075億美元。根據最初申報的資料，黃仁勳的薪酬為3,420萬美元，包括這批限制股發放當時的價值2,670萬美元。輝達的委託書顯示，根據獎勵條件，假如輝達達成績效標準，黃仁勳獲得的股票可能會比原先目標多出50%至100%。

英特爾去年發放給執行長基辛格的股票，在年底前漲了兩倍至3,930萬美元。該公司在申報資料中說，去年撙節措施使基辛格的薪水減少15%至110萬美元，現金獎金目標減少約15%至290萬美元。

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