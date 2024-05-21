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川普時期外交官員組團私訪以色列 見內唐亞胡和在野領袖

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普任內3名外交政策官員20日私下拜訪以色列，會見總理內唐亞胡和國防長等人。圖為2019年川普（左）甫任命歐布萊恩（右）擔任國安顧問，於洛杉磯機場向媒體談話。（美聯社）
美國前總統川普任內3名外交政策官員20日私下拜訪以色列，會見總理內唐亞胡和國防長等人。圖為2019年川普（左）甫任命歐布萊恩（右）擔任國安顧問，於洛杉磯機場向媒體談話。（美聯社）

紐約時報和路透報導，前總統川普時期3名外交政策官員20日以個人名義訪問以色列，會見總理內唐亞胡和其他重要政治人物，一名知情人士透露，此行主要目的是更好了解以色列國內複雜的政治局勢，這是川普盟友罕見組織代表團出國會晤外國官員，尤其以色列和拜登政府因以哈戰爭正值關係緊張之際。

親以色列遊說組織「美以公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee）發言人惠特曼（Marshall Wittmann）透露，代表團成員分別為前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、前美駐阿拉伯聯合大公國大使拉科塔（John Rakolta）與前美駐瑞士大使邁克默蘭（Ed McMullen）。

路透指出，清楚川普和歐布萊恩的若干人士表示，歐布萊恩是川普任內高級國安顧問之一，倘若川普如願回鍋白宮，他將會扮演舉足輕重的角色。

紐約時報指出，在簡短的電話訪談中，歐布萊恩說以哈戰爭爆發以來一直想拜訪以色列，表達「對以色列和猶太人民的聲援」。他強調，川普清楚這次訪問，可是並未要求向內唐亞胡轉達任何訊息，自己是以「私人公民」身分訪問。

另外，歐布萊恩透露和內唐亞胡說，倘若川普是美國總統，就不會發生哈瑪斯恐怖突襲。至於內唐亞胡如何回覆，歐布萊恩說內唐亞胡是專業人士，「他知道自己必須和拜登政府保持良好關係」。

當日稍早國際刑事法院首席檢察官表示尋求對內唐亞胡和哈瑪斯首令發出逮捕令，歐布萊恩向內唐亞胡表示此舉是「恥辱」，同時提醒川普政府曾在2020年制裁國際刑事法院。

除了內唐亞胡，歐布萊恩等人也見了國防部長加蘭特、戰時內閣成員甘茨，還有以色列在野領袖拉皮德（Yair Lapid）。

川普 以色列 拜登

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