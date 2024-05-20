參院調查報告：3家車商購買零件與新疆受迫勞工有關

參院財政委員會主席、民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登。(美聯社資料照)

紐約時報20日報導，參院 財政委員會主席、民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)2022年展開的調查發現，寶馬(BMW)、捷豹路虎(Jaguar Land Rover)以及福斯汽車(Volkswagen)從一家中國供應商進口到美國的汽車零件與新疆 被迫勞工有關。

調查報告指出，寶馬與捷豹路虎收到書面通知，警告從中國供應商取得的零件包括遭到禁止的產品之後，都依然繼續進口，福斯汽車則做出改進措施。

根據統計，寶馬運到美國至少8000輛MINI車款，使用零件包括了去年12月被美國政府列為強迫勞動(forced labor)的企業產品。

「防止強迫維吾爾 人勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)2022年實施，禁止所有或部分來自新疆的商品進口美國，除非進口商能夠證明並未涉及強迫勞動。

魏登發表聲明表示：「汽車製造商把頭埋在沙裡，聲稱供應鏈裡找不到強迫勞動。」他表示，財政委員會監督小組人員發掘了數十億規模企業顯然做不到的事情，那就是寶馬進口的汽車、捷豹路虎進口的零件以及VW AG集團製造的車輛，使用零件都來使用維吾爾強迫勞動而遭列入禁止名單的一家供應商。

報導指出，出現爭議的零件為讓汽車電子裝備可以彼此溝通的網路變壓器(LAN transformer)，被點名的汽車製造商應未直接向四川經緯達科技集團(Sichuan Jingweida Technology Group)購買零件，而是有爭議的零件出現在汽車電子系統供應商李爾公司(Lear Corp)銷售的電子套組當中。

李爾公司發表聲明說，與四川經緯達科技集團並沒有直接合作關係，而是從其他供應廠商取得零件。聲明中指出，得知四川經緯達科技集團產品列入禁用名單之後，立即通知客戶產品包括禁用零件，並且迅速向其他廠商取得替換產品。

聲明中指出：「我們嚴肅面對問題，與參院財政委員會一樣打擊強迫勞動。」