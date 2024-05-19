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凱特王妃喜愛的這個英國品牌 在美擴大版圖

編譯吳孟真／綜合外電
凱特王妃的英國愛牌ME+EM在美擴大版圖，本月加開二家分店。(美聯社)
凱特王妃的英國愛牌ME+EM在美擴大版圖，本月加開二家分店。(美聯社)

英國凱特王妃喜愛的英國時尚品牌ME+EM擴張在美國的版圖，是在中國和俄羅斯等替代成長市場日益艱困、且線上購物需求增加之際，歐洲品牌擁抱美國市場的最新例證。

道瓊社報導，ME+EM本月開張了在紐約市的第二間店，以及位於東漢普頓（East Hampton）的美國第三家門市。創辦人兼執行長宏比（Clare Hornby）自信其品牌兼顧時尚和功能性的設計，在美國也會大受歡迎。

以往要打進美國市場，需花大錢展店，就連資本雄厚的英國企業如瑪莎百貨（Marks & Spencer）、特易購和快時尚品牌Topshop，表現都不如預期。在美國展店難度高且昂貴，不像中國這樣的新市場那麼有吸引力。

然而，一些零售業高層表示，如今美國消費者的支出穩定，且透過網路接觸愈來愈多品牌，對新品牌的接受度日益提高。

曾對美國小心翼翼的大品牌，現在也認為在美國投資的利大於弊。例如，西班牙服飾品牌Mango近期退出中國市場後，計畫於年底前在美增設店面至40間。Primark和Zara也正把更多重心放在美國的成長上。

同樣的，缺乏海外營運經驗的小品牌也放眼美國，或至少美國部分地區。線上銷售所獲得的數據，使他們有辦法發掘熱銷的地方，再透過社群媒體強力行銷。

宏比表示，透過線上購物敲開市場大門的「風險很低」，「不僅很容易測試和學習，更不需任何大規模的基建」。ME+EM以三年的時間在美國建立客群，用相對低的成本累積大量顧客資訊，並找出數個需求聚集的地區，包含紐約和西岸，再透過社群平台鎖定銷售目標。

2022年左右，宏比就準備在美國開店。雖然數據指出紐約是該品牌在美國開設首家商店的合適城市，但宏比又花了數月時間研究該地區，才決定在麥迪遜大道開店。

ME+EM如今在紐約麥迪遜大道店面的顧客增速是倫敦的兩倍，消費金額通常也比英國顧客多一倍。英國銷售雖持續成長，但美國未來可能在2025年前成為ME+EM最大的市場。

宏比說，「如今通往市場的道路和以往大不相同，數據和直覺更重要」。

凱特 紐約市 投資

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