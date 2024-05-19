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拜登赴莫爾豪斯學院畢業演說 如遇抗議畢典將立刻中止

編譯羅方妤／即時報導
拜登總統。(美聯社)
拜登總統。(美聯社)

拜登總統將在19日早上於莫爾豪斯學院（Morehouse College）進行畢業演說，這是在挺巴示威爆發以來，拜登與學生最直接的接觸，也是他和重要選民群體，即年輕非裔族群接觸的機會。數據顯示，這些人對拜登的支持正在減弱。

熟悉拜登畢業演說計畫的消息人士告訴美國NBC新聞，拜登計畫利用演講「關注學生」並「應對他們的疑慮」。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日回應了這個看法，並告訴記者，拜登認為自己的演說「是個向我們未來領袖傳達重要訊息的好機會」。

尚皮耶說：「我可以向你們保證，總統先生過去幾天都在和資深顧問討論畢業演說，他非常認真看待這件事。我認為將會直接聽見總統說他自己如何看待這個國家的未來，以及對於他們所代表社群的看法。」

不過，拜登在莫爾豪斯學院的畢業演說，是在其處理加薩戰爭引發全美大專院校抗議的狀況下進行的。許多學生和教職員反對白宮持續提供以色列財政和軍事支持。有些莫爾豪斯學院師生希望拜登能直接回應這些疑慮。

莫爾豪斯學院一名教授史蒂芬妮．鄧恩（Stephane Dunn）17日在一場抗議中表示：「我希望我們聽見的不是陳腔濫調，而是聽到不曾聽過的東西。我希望他的道德良知勝過任何政治考量。」而有些學生表明他們並不贊同拜登，但也有人認為這是發聲的機會。

莫爾豪斯學院也有發生挺巴抗議，但規模沒有像其他更大型的大學這麼大。該學院邀請拜登發表畢業演說，並授予他榮譽博士學位。這幾乎立即引發師生抗議，有些抗議甚至持續到畢業典禮前幾天。莫爾豪斯學院校長湯馬斯（David A. Thomas）表示，如果拜登發表演說期間發生抗議活動，他不會要求警方介入，但會立刻中止畢業典禮。

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