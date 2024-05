愛達荷州 警方稱,愛達荷福爾斯市(Idaho Falls)18日發生兩車相撞事故,導致6人死亡、10人受傷。

愛達荷州警方在一份新聞稿中說,18日5時29分,一輛在美國20號公路(U.S. Highway 20)上向西行駛的皮卡車越過道路中線,與一輛對向行駛的客車相撞。

警方說,客車司機和車上5名乘客當場死亡,另外9名乘客及皮卡車司機均被送往附近醫院。

事發路段18日被封閉數小時。愛達荷州警方正對撞車事故展開調查,事故原因等詳細信息尚未公布。

Idaho crash: Horror smash kills six as 10 rushed to hospital after truck ploughs into passengerhttps://t.co/OaklhNRrRa pic.twitter.com/YJSeqN2dA3