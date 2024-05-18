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TikTok法律攻防戰 字節跳動要求美法院加快審理

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TikTok法律攻防戰 字節跳動要求美法院加快審理

中央社台北18日電
TikTok中國母公司字節跳動昨天要求美國上訴法院加快審理其挑戰TikTok剝離法案的訴訟。(路透)
TikTok中國母公司字節跳動昨天要求美國上訴法院加快審理其挑戰TikTok剝離法案的訴訟。(路透)

TikTok中國母公司字節跳動昨天要求美國上訴法院加快審理其挑戰TikTok剝離法案的訴訟。該法案強制字節跳動必須在明年1月19日以前出售TikTok美國業務，否則TikTok就會在全美被封殺。

綜合路透社、鳳凰網科技報導，字節跳動、Tiktok和一群TikTok內容創作者與美國司法部都敦促美國哥倫比亞特區上訴法院在12月6日之前就本案的是非曲直做出裁決，以便在剝離法案截止日期之前，有足夠時間可以尋求最高法院的審查。

字節組跳動和TikTok律師在提交給美國上訴法院的文件中強調，「為了避免不可挽回的傷害，法院需要迅速審理這些案件」。

TikTok在訴狀中稱，剝離法案違憲，因為侵犯了言論自由權，「國會有史以來第一次頒佈一項法律，將一個單一指定的言論平台置於永久性的全國性禁令之下，並禁止每個美國人參與一個全球擁有超過10億人的獨特線上社區」。

TikTok還補充說，法律規定的「合格剝離時間」是不可行的，而且肯定無法在法律要求的270天內完成。

8名TikTok創作者14日也提起類似的訴訟，要求阻止可能禁止1.7億美國人使用該應用程式的法律，強調TikTok「對美國人的生活產生了深遠的影響」。

報導稱，這場訴訟將是言論自由權與國家安全利益之間的對決，預計將曠日持久，最終可能會打到美國最高法院。

報導引述彭博行業研究分析師謝騰海姆（Matthew Schettenhelm）表示，如果上訴法院加快審理此案，並且最高法院受理此案，那麼最終裁決可能會在2025年第2季做出。

美國總統拜登4月24日簽署法案，要求字節跳動在270天內出售TikTok，否則將面臨禁令。白宮表示，出於國家安全考慮，希望看到中國終止對TikTok的所有權，但不希望因此禁止TikTok。

報導說，控辯雙方要求法院在9月盡快安排口頭辯論。美國司法部表示，可能會向法院秘密提交機密資料，以支持國家安全的理由。

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