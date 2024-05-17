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3年報警千次 愛州青少年輔導中心女職員遭寄宿生攻擊致死

編譯陳韻涵／即時報導
(美聯社)
(美聯社)

愛阿華州青少年輔導中心「Ellipsis」女職員凱瑟琳·蓋洛威-門克(Kathleen Galloway-Menke)8日遭15歲寄宿青少年推倒，頭撞地重傷；警方紀錄顯示，Ellipsis過去三年報警近千次，內容涉及逃逸和攻擊事件。

美聯社16日報導，蓋洛威-門克家屬委任的律師胡克(Trever Hook)表示，施暴的15歲青少年有暴力前科，且更早之前就曾威脅蓋洛威-門克。

蓋洛威-門克受傷當天傍晚，涉事青少年擅離Ellipsis；胡克說，蓋洛威-門克和另一人依院方規定，保持距離尾隨他，另有一名主管和其他多名員工在戶外更遠處。

胡克表示，事發當下，青少年轉身穿越街道，閃過一人、衝向蓋洛威-門克並推她，導致她的頭撞上水泥地；經過緊急腦部手術，醫生仍斷定蓋洛威-門克的傷勢難以治癒。

胡克表示，50歲的蓋洛威-門克的家屬14日同意移除呼吸器後撒手人寰，留下20歲和25歲的兩個女兒；蓋洛威-門克到Ellipsis就職前，在波克郡強斯頓市(Johnston)學區擔任特教助理長達25年。

當地波克郡(Polk County)檢察官辦公室16日宣布，15歲青少年被控二級謀殺罪，目前關押在少年拘留所；檢方未公布這名青少年的姓名，以及是否會以成人身分受審。

強斯頓警局紀錄顯示，警方接獲該中心近千通報案電話，其中676件涉及逃逸，72件發生攻擊事件；光是去年就有382起通報，其中包括251起逃逸和三起攻擊事件。

2021年8月成立的Ellipsis由兩個非營利組織合併而成，官網介紹顯示，該中心每天服務逾750名青少年及其家人，提供寄宿、醫護、治療、諮商等服務；Ellipsis代表告訴美聯社，大多數年輕人因為法院命令而被安置在此。

蓋洛威-門克在Ellipsis工作一年，而胡克質疑Ellipsis是否充分培訓員工應對有危險性的院生。

Ellipsis發出聲明表示，員工「接受攸關降低緊張情勢培訓，並能安全因應各項情況」，但強調8日悲劇是單獨事件。

愛阿華州 學區

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