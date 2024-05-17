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入室錘擊裴洛西82歲丈夫 男子被判30年徒刑

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入室錘擊裴洛西82歲丈夫 男子被判30年徒刑

記者胡玉立／綜合報導
攻擊裴洛西丈夫的嫌犯狄帕培(David DePape)今天被判處30年徒刑。美聯社
攻擊裴洛西丈夫的嫌犯狄帕培(David DePape)今天被判處30年徒刑。美聯社

現年44歲的男子狄帕培(David DePape) 2022年10月28日凌晨闖入時任聯邦眾議院議長南西．裴洛西（Nancy Pelosi）舊金山的家，用錘子攻擊她時年82歲的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）；聯邦法院17日判處狄帕培30年徒刑。

去年11月，狄帕培即被裁定犯下企圖綁架聯邦官員和襲擊聯邦官員家屬罪，陪審團在不到24小時審議後，一致做出有罪裁決；檢方求刑40年。狄帕培另外還面臨謀殺未遂等州級指控，但他不認罪；州法院訂22日開審。

舊金山ABC電台KGO報導，裴洛西夫婦的女兒克里斯汀·裴洛西 (Christine Pelosi) 17日出庭宣讀了受害者家人所受到影響的陳述。

刑事起訴書指稱，狄帕培承認，犯案當時他想找南西·裴洛西詢問她有關俄羅斯對2016年大選的影響，還打算將她扣為人質。但他闖入她家那天，只有保羅·裴洛西在家。

狄帕培告訴調查人員，如果南希．裴洛西說真話，他會「放她走」，但如果她撒謊，他就會「打斷她的膝蓋骨」。

保羅·裴洛西法庭作證時曾表示，狄帕培曾反覆問他：「南希在哪裡？」

德帕普用錘子暴力攻擊保羅·裴洛西，對他造成顱骨骨折等嚴重傷害。他受傷後入院接受治療，六天後出院。

狄帕培是加拿大籍，20多年前移居美國，為右翼陰謀論者。他在審判中表示，「我很抱歉他受傷了；我那種反應是因為我原本計劃基本上被毀了。」

檢察官在量刑備忘錄寫道：「被告計畫暴力劫持議長當人質，還差點殺死她丈夫。被告策畫並動用暴力並堅信這些行動是必要的。這個國家不容許被告的施暴行徑，法院判刑必須反映犯罪性質和情境。」

民主黨籍的南西．裴洛西是美國史上首位女性聯邦眾議長，2023年1月卸任。2022年8月她高調訪問台灣，並與台灣總統蔡英文見面。她丈夫保羅·裴洛西是成功商人，創立美國舊金山風險投資公司「融資租賃服務」（Financial Leasing Services）。

由於攻擊美國政府官員是構成聯邦罪的要素之一，狄帕培的律師稱，狄帕培之所以針對裴洛西，並不是因為她身為政府官員，而是因為狄帕培將她視為民主黨精英的一員。

狄帕培的下手目標不全然是聯邦官員，還包括美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）、好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、金融界億萬富翁索羅斯（George Soros）及加州州長紐松（Gavin Newsom）。

狄帕培是加拿大公民，20幾歲時搬到舊金山，性格孤僻，平常打打零工，曾在加州柏克萊一座公園的樹下住過一段時間。有時他似乎沉浸加州灣區的自由反文化氛圍中，嘗試迷幻藥，也抗議伊拉克戰爭。

當時，他的伴侶是當地知名運動人士陶布（Oxane Taub），兩人育有兩子。以「吉普賽人」行走江湖的陶布，曾因企圖綁架一名14歲男孩等罪名入獄。

兩人關係破裂後，狄帕培與孩子們疏遠，陷入更深的孤立中。他信奉陰謀論，還成為川普的支持者。

律師們在請求從輕處罰的備忘錄中寫道，狄帕培的整個成年生活都被一段長期的虐待關係扭曲，這種關係利用了他與生俱來的脆弱性，讓他陷入極端信仰的世界。

「他對媒體的痴迷放大了自身的極端信仰，進而變得激進。」

法庭今天宣判狄帕培的刑期時，陶布也在場。她說她過去有時會辱罵伴侶，但從未虐待過狄帕培。

檢察官則敦促法官對狄帕培判刑施加「恐怖主義加重刑罰」，稱他的「行為本身就是對民主及制度的攻擊」。

2022年10月28日凌晨，42歲的狄帕培闖入裴洛西夫婦的家。當時裴洛西82歲的丈夫在臥室裡睡覺，裴洛西本人則在華府。

狄帕培告訴警方，他的任務是「擒拿」裴洛西，審問她，如果她撒謊，就會「敲碎她的膝蓋骨」。狄帕培說，他計劃在審問裴洛西時穿著獨角獸服，並在網路上播放審訊影片。

審判過程中，保羅回憶當時見到一名高大的男子闖入臥室，問他「南西在哪裡」。保羅在浴室裡偷偷撥打911。當警察抵達時，保羅為他們開門，當時他和狄帕培同時握住狄帕培帶的錘子，兩人僵持不下。

狄帕培接著成功奪去錘子，反覆敲擊保羅的頭部，保羅因此倒在自己的血泊中，顱骨骨折，住院6天。

裴洛西 加州 舊金山

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