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好勵志 80歲日本翁自行車橫跨美國 舊金山騎至紐約

世界新聞網何卓賢／即時報導
80歲的日本翁市川榮從舊金山出發騎自行車橫跨美國，終點站在紐約市。(截取自市川榮臉書)
80歲的日本翁市川榮從舊金山出發騎自行車橫跨美國，終點站在紐約市。(截取自市川榮臉書)

一名來自日本的80歲翁目前正在試圖完成他的自行車橫跨美國之旅，他計畫從舊金山出發一路騎行，直到紐約市，邊旅行邊在沿途結交新朋友，完成之後搭飛機回日本。

來自日本神奈川藤澤市的這位80歲老人名叫市川榮(Eiichi Ichikawa)，今年3月15日從舊金山出發一路騎行，全程2759英里的橫跨美國自行車之旅以紐約為終點站，預計6月14日完成。上周，市川榮騎行到阿拉巴馬布萊克市，並在當地結識了斯特里克蘭一家，才讓他的故事登上美國本地媒體。

這家人中的妻子雷切爾·斯特里克蘭(Rachelle Strickland)回憶，「他當時全身大汗，看起來很累，走到我跟我先生面前說，『拜託，休息，水，拜託。』」斯特里克蘭一家人因此得知了市川榮的騎行故事，並且大方讓老人在他們家歇息。

據報導，市川榮整頓過後會一路騎到亞特蘭大，並從那邊開始往終點站紐約繼續騎行。結束過後，他會從紐約飛回日本。一路上，市川榮通過社群媒體記錄他的旅途，充滿著跟沿途各個站點認識的新朋友的合照。

今年這趟旅程已經是他第七次在美國騎行了，每次騎行全程都有超過800英里，第一次是在2016年，當時他從紐約騎到芝加哥。

市川榮英語不怎麼流利，但是每到一個地方總能結交到新的朋友。在他的自行車安全帽上，滿滿的都是沿途認識的人給他用馬克筆寫下的簽名。

市川榮的頭盔上充滿騎行途中認識的新朋友的簽名。(截取自市川榮臉書)
市川榮的頭盔上充滿騎行途中認識的新朋友的簽名。(截取自市川榮臉書)

由於年事已高，市川榮一般連續騎行兩周就會在一個地方休息一周。

市川榮這一次在布萊克市認識斯特里克蘭一家，雙方結下了很好的感情——市川榮已經計畫明年回來再跟一家人待一個月的時間。在過去這一周，市川榮不但慶祝了自己的80大壽，還慶祝了斯特里克蘭親戚的生日以及斯特里克蘭夫妻兩人的結婚紀念日。

日本 舊金山 紐約市

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