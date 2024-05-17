挺川標誌？大法官艾里托大選後曾在自家前院倒掛國旗

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。(美聯社)

倒掛國旗(upside-down flag)通常代表求救或緊急訊號，前總統川普 支持者2020年大選過後則用來象徵「停止竊取」(Stop the Steal)口號。紐約時報 報導，根據採訪鄰居以及照片紀錄，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)維吉尼亞州 亞歷山卓(Alexandria)住家前院，2021年1月17日就被拍到國旗倒掛在旗桿上，引發爭議。

艾里托住家前院被鄰居拍到倒掛國旗的時間是在國會暴動發生之後，距離拜登就職典禮則有三天，最高法院正在考慮是否受理2020年大選爭議訴訟。報導指出，最高法院人士透露，艾理托在自家前院倒掛國旗的消息當時便傳到最高法院。

艾里托透過電郵對紐約時報發表聲明說：「我對於懸掛國旗一事毫無參與。」他表示，有鄰居擺出令人看了不愉快、帶有侮辱字眼的庭院標誌(yard signs)，因此妻子短時間透過掛國旗做為回應。

報導指出，司法專家受訪時說，國旗事件明顯違法道德操守規定，大法官就連流露任何偏見都要盡力避免，倒掛國旗可能讓人懷疑艾里托對於大選及國會暴動官司的審理能否保持公平中立。

維吉尼亞大學(University of Virginia)法律教授弗斯特(Amanda Frost)則說，倒掛國旗或許是艾里托的妻子或其他同住家人所為，但艾里托不應該讓倒掛國旗出現在自家前院，被全世界解讀為他的表達訊息。

弗斯特指出，艾里托住家前院出現倒掛國旗等於擺出印有「停止竊取」標語的庭院標誌，「如果你正在審理選舉相關案件，將會帶來問題」。

報導指出，根據社區鄰居訪問，艾里托的妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)跟附近鄰居發生糾紛，因為這戶人家在前院草坪擺出反對川普的標誌；但由於時機敏感，加上倒掛國旗被川普支持者大量使用，社區鄰居因此將艾里托住家前院的倒掛國旗解讀為艾里托夫妻的政治聲明(political statement)。

曾任聯邦法官的柏克萊司法研究中心(Berkeley Judicial Institute)主任佛蓋爾(Jeremy Fogel)受訪時說，法官必須積極主動保持公平形象，「最好的作法就是確保這種事情不在發生在自家前院」。