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雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

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雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

編譯陳韻涵／即時報導
強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)
強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)

強風豪雨16日傍晚肆虐德州東南部休士頓所在哈里斯郡(Harris County)，造成該郡逾86萬居民陷入黑暗，已知四人死亡，國家氣象局(NWS)一度對德州多處地區發布龍捲風警報。

時速逾80哩的強勁疾風吹毀多棟高樓和飯店的玻璃窗，玻璃碎裂夾雜雨水灑進室內，濺得滿地狼藉。

樹木與電塔東倒西歪，造成逾86萬民宅與商家停電；官員呼籲民眾別上路，許多道路無法通行，交通號誌也不亮。

強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)
強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)

華盛頓郵報報導，休士頓一間大賣場的影像畫面可見，員工讓狂奔的路人進入室內躲避風雨後，趕緊拉下鐵門；沒過多久便停電，室內一片漆黑，只剩大家的手機螢幕或手電筒亮著。

休士頓市長惠特麥(John Whitmire)16日晚召開記者會，證實這場豪雨已造成四人死亡，呼籲州民「今晚待在家，明天別去上班」。

國家氣象局16日對德州多處地區發布龍捲風警報，警戒時間到當晚7時。

強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)
強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)

強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)
強風豪雨肆虐休士頓。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)節目主持人勞倫‧普茲比爾(Lauren Przybyl)透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，觀測到龍捲風在賽普里斯(Cypress)附近成形；不過，休士頓國家氣象局未證實當地出現龍捲風。

休士頓 龍捲風 德州

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雷雨襲休士頓4死 逾86萬戶停電

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