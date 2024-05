川普宿敵發聲 裴洛西：我絕不建議拜登去跟他辯論

前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)15日接受有線電視公司(CNN)採訪時表示,他絕對不建議拜登 總統(Joe Biden)與前總統川普 (Donald Trump)進行辯論。

「我的看法是,我絕對不會建議他跟川普一起站在台上,但(拜登)總統已經決定他要這樣做。」裴洛西說,「我認為他(拜登)提議的辯論規則非常好。」

拜登及川普14日上午同意舉行兩場總統大選辯論,第一場於6月27日由CNN主辦,另一場於9月10日由美國廣播公司(ABC)主辦。

Nancy Pelosi on Biden-Trump debates: 'I myself would never recommend going on stage with Donald Trump.' pic.twitter.com/EWBBhLIlfl