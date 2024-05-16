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川普宿敵發聲 裴洛西：我絕不建議拜登去跟他辯論

世界新聞網王若馨／即時報導
前眾院議長裴洛西。(歐新社)
前眾院議長裴洛西。(歐新社)

前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)15日接受有線電視公司(CNN)採訪時表示，他絕對不建議拜登總統(Joe Biden)與前總統川普(Donald Trump)進行辯論。

「我的看法是，我絕對不會建議他跟川普一起站在台上，但(拜登)總統已經決定他要這樣做。」裴洛西說，「我認為他(拜登)提議的辯論規則非常好。」

拜登及川普14日上午同意舉行兩場總統大選辯論，第一場於6月27日由CNN主辦，另一場於9月10日由美國廣播公司(ABC)主辦。

拜登的競選團隊要求辯論在攝影棚內進行，場內不要有觀眾，發言者將被限制時間，時間到時麥克風會自動靜音。

裴洛西說，與其舉行辯論，她更希望看到候選人各自舉辦市民大會，讓觀眾能當面向他們提問。

前眾院議長裴洛西(右)在2020年時任總統川普(左下)發表國情咨文後，直接把他的...
前眾院議長裴洛西(右)在2020年時任總統川普(左下)發表國情咨文後，直接把他的國情咨文撕成兩半。(路透)

川普和拜登在2020年的最後一場總統辯論過程激烈，兩人在疫情和經濟問題上唇槍舌戰；裴洛西表露了她對川普在辯論台上舉止的擔憂，並提到2016年川普與前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的辯論場景。

她說：「我覺得他一直黏著喜萊莉·克林頓走來走去。他缺乏專業，他沒有總統風範，他配不上這個尊貴的職位。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 川普 裴洛西

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