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14歲少年吃辣玉米片身亡 驗屍報告：攝入大量辣椒素

世界新聞網何卓賢／即時報導
Paqui辣味玉米片零售價10美元，包裝設計成棺材形狀，寫有「希望通過帶來極度的熱辣和疼痛，達到復仇般的快感」。(美聯社)
Paqui辣味玉米片零售價10美元，包裝設計成棺材形狀，寫有「希望通過帶來極度的熱辣和疼痛，達到復仇般的快感」。(美聯社)

去年9月，一名14歲的少年在參與當時網路紅火的辣玉米片挑戰後死亡，驗屍報告顯示，死因是因為攝入大量的辣椒提取物。

美聯社報導，2023年9月1日，麻州一所高中的10年級學生沃洛巴(Harris Wolobah)參加了當時網路上流行的「一片玉米片挑戰」(One Chip Challenge)，吃了極辣的Paqui品牌辣玉米片之後失去知覺，送往醫院後被宣告不治身亡。

據報導，官方給出的驗屍報告中，死因列為心臟驟停，「因為近期攝取了含有高濃度辣椒素的食物」。

報告還顯示，沃洛巴有患有心臟擴大和先天性心臟缺陷。

14歲少年沃洛巴(Harris Wolobah)吃了Paqui辣玉米片後死亡。(...
14歲少年沃洛巴(Harris Wolobah)吃了Paqui辣玉米片後死亡。(截取自GoFundMe)

沃洛巴死亡的消息傳出不久，辣玉米片廠商Paqui就要求零售商停止銷售這種產品。Paqui辣味玉米片零售價10美元，包裝設計成棺材形狀，寫有「希望通過帶來極度的熱辣和疼痛，達到復仇般的快感」，並且提醒只能成年人食用，避免兒童接觸。

儘管包裝上寫有提醒，市面上並沒有任何防止兒童購買的具體舉措。早前已有案例，有3位加州高中學生吃了這款玉米片之後需要就醫；在一個明尼蘇達州的學校，曾有7名學生在吃了這款玉米片之後，需要醫療人員到場照護。

加州 麻州 明尼蘇達州

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