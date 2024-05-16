最高法院：消費者金融保護局架構維持不變

消費者金融保護局。(路透)

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)12年前在國會授權下成立，但經費來源長期遭到批評人士質疑。最高法院大法官 16日以7票對2票通過決議，消費者金融保護局預算 架構符合美國憲法撥款條款(Appropriations Clause)規定。主要意見書由保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)執筆，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)與戈薩奇(Neil Gorsuch)則持不同意見。

對於貿易團體發起的訴訟，保守派居多數的聯邦第五巡迴上訴法院2022年裁定，國會為讓消費者金融保護局保持獨立而設計的預算架構違反憲法規定，憲法規定預算必須痌過國會撥款，消費者金融保護局不受國會委員會監督也不合法。

拜登 政府針對聯邦第五巡迴上訴法院裁決向最高法院上訴指出，如果上訴法院裁決得以成立，不但包括聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)在內等及他聯邦主管機關的預算都將變得岌岌可危，就連社安金、降低國家赤字等計畫都將受到波及。拜登政府指出，聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency，FHFA)、聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)預算結構都跟消費者金融保護局類似。

2008年金融風暴之後，國會研議並通過成立消費者金融保護局，民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在立法過程中扮演為法案催生的重要角色。消費者金融保護局指出，自從成立以來總共為消費者追討200多億元，原本分散於不同主管機關的規定得以整合。