財報：賀錦麗去年接受碧昂絲所贈1655元演唱會門票

副總統賀錦麗。(路透)

華盛頓郵報報導，根據白宮15日公布的財產申報紀錄，副總統賀錦麗 去年接受流行天后碧昂絲 (Beyonce)贈送演唱會門票，票價1655.92元。

財產申報紀錄同時顯示，賀錦麗去年收到ESPN體育新聞網贈送的大學足球比賽門票，身為霍華大學(Howard University)校友的賀錦麗，在亞特蘭大前往觀看母校與佛羅里達農工大學(Florida A&M University)的比賽，票價累計價值為1890元。

白宮15日公布的財產申報裡，拜登 總統伉儷並沒有禮物饋贈紀錄，但幾年前出書的版稅仍有收入，只不過收入歸類在「沒有或201元以下」。

申報紀錄顯示，賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)2023年8月5日在華府郊區(Renaissance World Tour)聯邦快遞球場(FedEx Field)觀看碧昂絲的「藝復興世界巡迴演唱會」(Renaissance World Tour)。

賀錦麗後來在社群網站X分享與丈夫一同參加演唱會的照片，並寫道：「謝謝碧昂絲讓我們有一個歡樂的晚間約會。」

拜登財產申報中，有23項「其他資產或收入」(other assets and income)，數目與2022年申報資料相同，絕大多數金額也一樣都歸類於「沒有或極少」。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)持續申報領取北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)薪水。吉兒‧拜登從2009年起在北維吉尼亞社區大學任教迄今。