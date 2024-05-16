我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊早盤站上4萬點 史上頭一遭

拜登能否連任 民主黨評估關鍵在「藍牆」3州

財報：賀錦麗去年接受碧昂絲所贈1655元演唱會門票

記者顏伶如／即時報導
副總統賀錦麗。(路透)
副總統賀錦麗。(路透)

華盛頓郵報報導，根據白宮15日公布的財產申報紀錄，副總統賀錦麗去年接受流行天后碧昂絲(Beyonce)贈送演唱會門票，票價1655.92元。

財產申報紀錄同時顯示，賀錦麗去年收到ESPN體育新聞網贈送的大學足球比賽門票，身為霍華大學(Howard University)校友的賀錦麗，在亞特蘭大前往觀看母校與佛羅里達農工大學(Florida A&M University)的比賽，票價累計價值為1890元。

白宮15日公布的財產申報裡，拜登總統伉儷並沒有禮物饋贈紀錄，但幾年前出書的版稅仍有收入，只不過收入歸類在「沒有或201元以下」。

申報紀錄顯示，賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)2023年8月5日在華府郊區(Renaissance World Tour)聯邦快遞球場(FedEx Field)觀看碧昂絲的「藝復興世界巡迴演唱會」(Renaissance World Tour)。

賀錦麗後來在社群網站X分享與丈夫一同參加演唱會的照片，並寫道：「謝謝碧昂絲讓我們有一個歡樂的晚間約會。」

拜登財產申報中，有23項「其他資產或收入」(other assets and income)，數目與2022年申報資料相同，絕大多數金額也一樣都歸類於「沒有或極少」。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)持續申報領取北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)薪水。吉兒‧拜登從2009年起在北維吉尼亞社區大學任教迄今。

賀錦麗 拜登 碧昂絲

上一則

最高法院同意 路州今年大選用非裔居多數的選區畫分

下一則

最高法院：消費者金融保護局架構維持不變

延伸閱讀

白宮：許景約談拜登錄音檔受到行政特權保護

白宮：許景約談拜登錄音檔受到行政特權保護
拜登能否連任 民主黨評估關鍵在「藍牆」3州

拜登能否連任 民主黨評估關鍵在「藍牆」3州
小甘迺迪：拜登、川普聯手不讓我參加辯論

小甘迺迪：拜登、川普聯手不讓我參加辯論
「後進先出」 拜登加速驅逐無證客 新來的審查未過關就先送走

「後進先出」 拜登加速驅逐無證客 新來的審查未過關就先送走

熱門新聞

美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50

超人氣

更多 >
錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說
水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元

水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元
台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷