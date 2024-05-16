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撞斷巴爾的摩大橋 貨輪21名船員慘困船上 7周來與世隔絕

編譯徐榆涵／即時報導
新加坡籍貨輪「大理號」3月26日撞斷巴爾的摩「凱伊橋」，當局13日執行精準爆破清除大橋殘骸。(美聯社)
新加坡籍貨輪「大理號」3月26日撞斷巴爾的摩「凱伊橋」，當局13日執行精準爆破清除大橋殘骸。(美聯社)

馬里蘭州巴爾的摩「凱伊橋」（Francis Scott Key Bridge）遭受新加坡籍貨輪「大理號」（Dali）撞擊橋墩，於當地時間3月26日凌晨1時30分左右坍塌，當局13日執行精準爆破清除大橋殘骸，但至今停泊河上的大理號仍有21名船員受困，7周來與世隔絕。

巴爾的摩具指標性的凱伊橋被大理號撞斷後，導致多輛車輛及施工人員落水，共6人喪命。事發至今已7周過去，當局13日對大理號進行爆破拆除作業，目的是將橋樑的部分殘骸炸入水中。當局與船員們都希望，這次的拆除作業能為這個漫長過程畫下句點。

BBC報導，大理號貨船長289公尺，原定27天後抵達斯里蘭卡，未料撞上凱伊橋，導致數千噸鋼材和水泥落入帕塔普斯科河（Patapsco River）中，造成大理號擱淺、21名船員受困船艙內。

大理號船員中有20名印度籍和1名斯里蘭卡籍。由於簽證限制，他們都無法下船。工程人員13日以小型炸彈精準清除落在大理號船頭的橋梁殘骸時，這21名船員也仍在船艙內。當局亦派出消防隊待命。

在可控制的爆破工程進行前，美國海岸防衛隊少將吉爾里斯（Shannon Gilreath）表示，船員將留在甲板下，消防員已做好準備。稱這些船員是貨輪的一部分，對於維持貨輪運作「不可或缺」，「他們也是貨輪上最佳的應對人員」。

報導指，大理號本周將重新浮起，但何時能駛回距離僅3.7公里的巴爾的摩港，仍然是未知數。

美國聯邦運輸安全局（NTSB）的初步調查報告發現，事故發生前大理號曾兩次斷電，導致設備癱瘓，並指出該船在事發前10小時也曾斷電兩次，當時仍停泊在港口。

船員們這幾周以來的生活陷入悲慘處境，為了配合調查，他們的手機被FBI沒收，數周以來幾乎與外界斷聯，無法傳訊息或使用網路銀行，家中付不出每月帳單，在入睡前也沒辦法看一看子女的照片。

新加坡海事官員工會和新加坡海員組織11日發布聯合聲明，由於「對個人刑事責任沒來由的恐懼」和情緒壓力，船員們的士氣低落是可以理解的，因此呼籲當局盡速歸還他們的手機，與家人斷聯已帶給他們巨大困境。

國際海員工會（SIU）主席亨德爾（David Heindel）也表示，「無論調查需要多久時間，船員的權利與福利都不應該受到侵犯」。

目前船員們已經拿到了沒有網路數據的臨時手機和SIM卡，還收到來自各個社區團體和私人捐贈的愛心關懷包，包含最近幾周接連送過去的印度零食和手工棉被，但目前尚不清楚他們的歸期。

新加坡 斯里蘭卡 印度

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