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拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

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拜登打算下令：每日越境達4000人時 關閉美墨邊境

記者胡玉立／即時報導
拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。圖為美墨邊境的無證客試圖穿過柵欄進入美國。(歐新社)
拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。圖為美墨邊境的無證客試圖穿過柵欄進入美國。(歐新社)

紐約郵報報導，接近白宮消息人士15日透露，拜登總統打算推出限制越境人數的行政命令，在無證移民越境人數達到每天4000人次時，關閉美墨邊境。

這項命令的內容基本上符合一項兩黨邊境法案條款，只是該法案二月並未在參議院過關。該案賦予國土安全部長執行驅逐的酌處權，若七天內每日非法入境人數逾5000人，可強制驅逐出境；當七天內平均值跌至該水平75%兩周之後，該權力會被暫停。

根據在3月做出的最近統計數據，西南邊境當局平均每天攔截逾6300名無證移民，此數字不包括逃脫偵查和逮捕的所謂「脫逃者」。

海關邊境保護局內部數據顯示，美國邊境巡邏隊目前在全國拘留的無證移民逾1萬名。五個邊境巡邏部門已超出其容納移民限度，聖地牙哥地區將1675名移民關在只能容納千人的設施內。

眾院議長強生(Mike Johnson )曾多次呼籲拜登在邊境問題上採取行動，他表示，總統可以發布行政命令，毋須透過國會立法來採取行動。

拜登1月曾堅稱國會議員必須批准邊境法案，他才能採取進一步行動限制非法移民

紐約郵報指出，如今拜登改變態度，是因為民調一致顯示，他在11月連任選舉面臨苦戰，非法移民和加強邊境執法已成為選民最關心的問題。

根據Politico於2月報導，拜登還考慮採取行政行動，禁止在入境口岸之間非法越境的移民獲得庇護，並在過境點達到一定人數門檻時，將他人驅逐到指定入境處。

與此同時，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也在考慮重啟在2月闖關失敗的邊境法案。舒默15日在參院表示，「現狀不能繼續下去，解決此問題的唯一方法是採取真正的兩黨行動，而非黨派言論。」

川普承諾若贏得連任，將推出美國史上「最大規模的大規模驅逐行動」，驅逐目前在美國的「近2000萬」非法移民。

根據涉及被ICE執法當局釋放入美的非公民庇護案件法庭紀錄，到今年10月，美國預計將有逾800萬名移民非法居住。

非法移民 拜登 參院

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