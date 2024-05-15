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川普紐約封口費案 成共和黨人另類忠誠度試金石

中央社華盛頓14日綜合外電報導
川普接受歷史性刑事審判的同時，高階共和黨人一個接著一個往他紐約法院跑。(路透)
川普接受歷史性刑事審判的同時，高階共和黨人一個接著一個往他紐約法院跑。(路透)

前美國總統川普接受歷史性刑事審判的同時，高階共和黨人一個接著一個往他紐約法院跑，除了壯大川普「獵巫」論，也代替「有口難言」的川普攻擊證人和陪審團。

法新社報導，川普遭控偽造商業紀錄，以掩飾2016年總統大選前支付豔星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，換取她閉口不談兩人曾經有過婚外情。川普當年最後贏得選舉，入主白宮。

川普於4年後的2020大選連任失敗，不過今年7月即將在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）再度獲得總統提名，並於11月大選與民主黨籍的總統拜登再度對決。而紐約這場「封口費」審判，就成了「川普忠誠度」最好的試金石。

盼獲川普青睞出任競選搭檔，和有意在他勝選後在下一個執政團隊「謀求一職」的聯邦和地方官員們，紛紛到紐約法院「朝聖」，除質疑這場審判的正當性，還替川普言他所不能言。

根據「封口費」案承審法官莫城（Juan Merchan）的命令，審判期間，川普不得公開評論潛在證人、陪審團或法院人員，也不能公開批評法官和檢察官的家人。

莫城可以限制川普，卻限制不了他的啦啦隊們。他們也抓緊機會，幫一再因為批評證人和陪審員惹上麻煩的川普發動口頭攻勢。

被視為川普競選搭檔熱門人選的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），把矛頭指向川普前「喬事人」柯恩（Michael Cohen），批評曾任川普律師、現為檢方證人的柯恩是「重罪定罪犯」，他的證詞不可信。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）則是質疑法院內某些人的公民身分。他雖沒有明講他說的是誰，但拜登陣營認為他這番話在攻擊陪審團成員。

就連聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天都在法院外說，司法系統被「武器化」用來對付川普。

沒有證據顯示川普在背後下指導棋，若有，這將算是觸犯了法官的禁言令。

然而，部分政治分析家點出，川普的盟友根本不需要任何明確的指示，就知道該如何在媒體面前轉達川普的不滿。

川普已10度觸犯法官的禁言令，再犯有入獄之虞。在此前提下，前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush）2016年總統競選團隊發言人米勒（Tim Miller）說，川普自己不敢講，「所以讓小跟班替他出面」。

川普 拜登 共和黨

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