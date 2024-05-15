道奇隊前老闆麥考特：現正籌組聯合財團買TikTok

房地產億萬富豪、洛杉磯道奇隊前老闆麥考特(Frank McCourt)稱正籌組聯合財團買下熱門影音平台TikTok。(路透)

房地產億萬富豪、洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)前老闆麥考特(Frank McCourt)15日宣布，現正籌組聯合財團(consortium)要買下熱門影音平台TikTok 。美國國會通過法案要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售TikTok，否則美國將禁用TikTok，法案上個月獲得拜登 總統簽署。

華爾街 日報15日報導，麥考特宣布旗下「自由計畫倡議」(Project Liberty initiative)基金會與古根漢證券公司(Guggenheim Securities)聯手，目前正在籌組收售TikTok的聯合財團。麥考特說，如果收購計畫成功，將把TikTok改造成允許使用者對數位個資及數據都擁有更佳掌控。麥考特2021年成立「自由計畫倡議」時，便喊出要為社群媒體建立新榜樣的訴求。

麥考特在聲明中表示，想要買下TikTok是希望有機會「能把掌控權與價值理念重新交還給使用者，並為美國民眾在未來網路世界提供有意義的發聲管道、選擇以及影響力」。

禁用法案以國安考量、個資安全隱憂為由，規定TikTok必須在明年1月中旬前賣出。但TikTok已對禁用法案提出聯邦訴訟，字節跳動科技指控禁令違憲，強調絕對不能也不願賣掉美國事業。

前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)、 O'Shares ETFs總裁兼實境節目「創智贏家」(Shark Tank)固定來賓奧萊利(Kevin O'Leary)等人都曾透露有興趣收購TikTok。

華爾街日報分析，收購TikTok的挑戰包括北京已表明不允許TikTok遭到強迫出售，買方也必須釐清TikTok究竟價值多少。根據估計，TikTok價值在200億元到1000億元之間。

TikTok在美國擁有1億7000萬名用戶，但對用戶推播內容的演算公式面臨質疑，某些高度敏感的推播議題如青少年憂鬱症、以色列-哈瑪斯戰爭等也引發爭議。