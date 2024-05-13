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霍華德大學畢典臨時取消 親友怒喊「讓我們進去」

世界新聞網王若馨／即時報導
霍華德大學護理學院畢業典禮，許多不得其門而入的畢業生親友在禮堂外憤怒大喊「讓我們進去」。(擷自YouTube@Associated Press)
霍華德大學護理學院畢業典禮，許多不得其門而入的畢業生親友在禮堂外憤怒大喊「讓我們進去」。(擷自YouTube@Associated Press)

位於華盛頓特區的霍華德大學(Howard University)上周四舉行護理學院的畢業典禮，然而典禮在一片混亂中草草結束，許多不得其門而入的畢業生親友在禮堂外憤怒大喊「讓我們進去」，現場民眾推擠導致一人受傷。

與許多名校學生藉畢業典禮進行反以挺巴示威不同，以非裔學生為主的霍華德大學，是因為賓客太多，導致禮堂被擠爆。

校方對當地福斯新聞台(Fox 5 DC)表示，這場典禮在該校克萊姆頓禮堂(Cramton Auditorium)舉行，因為出席人數超乎預期，儀式開始後還有一大堆人等待進入，現場擠得水洩不通，導致前門玻璃因為壓力被擠破，一名學生被玻璃割傷。

校方為防止混亂升級，決定將典禮喊停。

學校網站顯示，這場畢業典禮不需門票，該禮堂空間預估每名畢業生可邀三到四名親友與會，依先到先進場的原則入座。

校方發言人對美國廣播公司當地電視台( WJLA-TV)表示，往年禮堂容量不曾造成問題，但今年情況特殊，因為今年的畢業人數超過往年，且這屆學生在高中畢業時遇到疫情，許多學校的畢典取消。

有畢業生淚灑當場，她說，自己已經沒有高中畢業典禮，沒想到如今連大學典禮也無法上台。

霍華德大學有較多學生是家族中第一個上大學的成員。

校方事後對所有與會者致歉，並更換地點補辦了這場典禮。

影片來源：YouTube Associated Press

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