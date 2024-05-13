我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

美政府將對Polar Semiconductor提供1.2億元晶片補助

編譯林奇賢／綜合外電
拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。(路透)
拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。(路透)

拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。這是最新一起強化美國半導體實力的晶片補助。

紐時報導，商務部官員說，這將幫助Polar布盧明頓廠在兩年內升級技術，並把產能提高一倍。聯邦官員指出，該公司生產的晶片，對汽車、國防系統和電網來說很重要。

負責標準和技術的商務部副部長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）說：「我們正把納稅人的錢發揮到最大效益，並吸引公私部門的投資來創造就業機會、確保我們的供應鏈，並提振明尼蘇達州的製造實力。」

這項資助的是依據跨黨派支持的晶片與科學法，是2022年在國會通過立法。晶片與科學法中的390億元，會直接發放給企業，獎助他們建造或擴大在美國的工廠。

擴大國內生產的晶片，是拜登總統經濟政策重要的一環，主要是聚焦提振美國製造，並讓先前移往海外的工作機會回流美國。全球的半導體僅10%是美國製造，遠低於1990年的約37%。

明尼蘇達州政府也將提供約7,500萬元，補助Polar預料將耗資逾5.25億元的擴張計畫。聯邦官員說，此次擴張將在當地創造超過160製造和營建工作機會。

晶片 明尼蘇達州 拜登

上一則

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

延伸閱讀

紐時民調：年輕票與非白人選民流失 讓拜登關鍵5州落後

紐時民調：年輕票與非白人選民流失 讓拜登關鍵5州落後
紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先
大選造勢 川普搶攻深藍新州聲勢大 拜登隱憂

大選造勢 川普搶攻深藍新州聲勢大 拜登隱憂
華郵：美想用哈瑪斯情資 換以暫時打消進攻拉法

華郵：美想用哈瑪斯情資 換以暫時打消進攻拉法

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
共和第一銀行愛犬成痴的執行長希爾。(Republic First Bancorp官網)

共和第一銀行倒閉 CEO圖利妻子、寵犬荒唐行徑被揭

2024-05-11 02:02

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫