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WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

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WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報報導，Temu以影音平台TikTok做為前車之鑑，如今正把經營重心從美國移到歐洲。(路透)
華爾街日報報導，Temu以影音平台TikTok做為前車之鑑，如今正把經營重心從美國移到歐洲。(路透)

母公司為拚多多(PDD Holdings)的跨境電商平台Temu去年大舉攻占美國市場，但華爾街日報13日報導，知情人士說，Temu以影音平台TikTok做為前車之鑑，為了降低風險、尋求其他成長機會，如今正把經營重心從美國轉出，移到歐洲。

知情人士說，TikTok與美國政府之間的糾葛，是導致Temu決定轉移事業重心的因素；Temu目前在歐洲與其他國家積極爭取用戶，今年銷售業績估計美國占比將在三分之一以下，去年美國占比則有60%。

報導指出，Temu在不到兩年的時間裡成為美國受歡迎程度排名第二的購物應用程式(shopping app)，每月用戶人數僅次於電商龍頭亞馬遜(Amazon)。Temu熱銷商品包括5元飲水器以及3元T恤。

Temu表示，擴展新市場的計畫並不代表降低對美國地區的重視，而是要建立全球電商平台，公司決策也跟其他企業面臨的狀況無關。

今年2月超級盃(Super Bowl)比賽轉播期間，Temu推出以「像億萬富豪一樣購物」(Shop Like a Billionaire)為口號的廣告宣傳，Temu受到消費者注意的同時也跟其他與中國有關的應用程式一樣，紛紛面臨政治批判。

消息人士指出，美國出手要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok，否則TikTok將遭禁用，對Temu與母公司拼多多如同一記當頭棒喝；Temu擔心步上TikTok後塵，開始加緊腳步擴展非美國地區的市場。

眾院3月通過TikTok法案之後，消息人士說，Temu的憂慮進一步加深，並決定要降低對美國市場的高度依賴。就在同一時間，Temu美國銷售雖然持續成長，但速度已經減緩，Temu在美國地區的廣告花費越來越側重保留現有顧客，而不是爭取新客上門。

報導指出，Temu耗資數十億在美國地區吸引新顧客，拼多多表示去年在Meta花了將近20億買廣告，在谷歌(Google)也是重要廣告客戶。

不過，Temu今年廣告花費已經逐漸轉移到歐洲與其他市場。截至4月為止，Temu在美國市場的廣告花費占38%左右，相較之下2023年第4季則有63%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

TikTok 電商 拼多多

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